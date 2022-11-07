梨泰院案釀156死！尹錫悅向全國道歉 誓言徹底改革警力
首爾梨泰院地區在萬聖夜發生群眾推擠踩踏意外，最終造成包含外籍人士在內共156人死亡。意外發生一周以來民眾痛批政府失職、抗議警方處置不當，韓國總統尹錫悅今（7）也在安全會議中向全國致歉，並誓言徹底改革國安體系，針對警方防範風險和預防意外方面進行重大改革。
韓國總統尹錫悅在梨泰院意外事發後連續5天到罹難者聯合焚香所弔唁，今再度表明會徹查這宗悲劇，並追究相關責任。根據韓聯社、路透社報導指出，在與政府官員召開會議時，尹錫悅提到自己不敢與失去兒女的父母相提並論，但作為應該保護人民生命的總統，他感到無比悲痛，「我向失去親人的家庭、承擔悲傷的國民表示我最沉重的歉意。」
儘管事先估計會有多達十萬人聚集，但警方在節慶期間的反應、政府僅派遣137名警力支援等預防意外措施，遭到公眾嚴厲的批評。尹錫悅表示，政府將會細心照顧傷者、罹難者家屬們直到最後一刻。為了保護人民安全，政府也將整體檢討國家安全系統以防止此類不幸事故再次發生。
尹錫悅在會議上強調，當局尤其需要在警政體系中針對防範風險和預防意外方面進行重大改革，他承諾會徹查悲劇的真相、找出需要負責的官員，並以公開透明方式向公眾交代。