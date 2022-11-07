陸戰開跑　陳其邁首站路口拉抬黨籍議員

年底選戰進入倒數19天，高雄市長陳其邁在7（日）周一一早，現身高雄市主要交通幹道博愛、大順路口，和上班、上課的市民朋友問候早安、鞠躬請託，同時拉抬民進黨籍議員候選人，力拚議會過半，下午陳其邁也將展開市場掃街，到三民區的天天新黃昏市場，宣示拚連任選舉陸戰全面起跑，
禮拜一早上七點半，最繁忙的通勤時段，陳其邁在高雄市三民區、左營區、鼓山區的交界處，帶領著民進黨籍及友黨的議員、議員候選人，為上班上課的民眾加油打氣，也向經過的市民彎腰鞠躬，誠懇請託，有路過的機車騎士，一發現市長本人在路口，立刻熱情打招呼揮手回應，更有熱情駕駛，在對向車道停等紅燈時，特別搖下車窗，比出大大的讚替陳其邁加油打氣。
陳其邁受訪時表示，剩下19天的寶貴時間，今天利用上班前的時段來跟市民朋友拜託，希望大家能夠再給他4年，讓高雄的城市建設、產業轉型能夠獲得落實，更重要的是利用這短短的時間來推薦民進黨優質的候選人，力拚議會過半，讓市政團隊和黨籍議員共同來為高雄發展打拚。
陳其邁也表示博愛大順路口是陳其邁兩年前補選站路口的起點，也成為市長這次拚連任站的第一個路口，接下來會利用時間，安排和議員候選人掃街、站路口以及車隊宣傳，來和市民朋友拜票，展現連任的決心和氣勢，要在接下來短短19天，化身最強母雞，拉抬黨籍議員選情，力拚年底議會過半、力拚高雄起飛。