閃避美國制裁　外媒：台積電中國晶片客戶自動降規

▲全球致力發展半導體產業，掌握晶片技術的國家就擁有供應鏈話語權，美國近年祭出一連串制裁措施，阻止中國高科技產業突飛猛進。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
▲全球致力發展半導體產業，掌握晶片技術的國家就擁有供應鏈話語權，美國近年祭出一連串制裁措施，阻止中國高科技產業突飛猛進。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-11-07 12:31:58

美國近期對中國祭出新一波半導體出口管制，內容包含不得對中國提供先進製程晶片、不得提供相關製造及設備，以及持有美國護照者不得在中國的半導體企業工作等等。有外媒報導指，中國有晶片業者已經自己尋求降規，希望能避開來自美國的制裁。

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根據《金融時報》報導，分析人士認為，華府的一系列制裁，意在強行減緩中國科技業的發展，而試圖凍結一個國家在這方面的技術水平是件大事，美國正透過限制銷售和關閉製造途徑來達到這些目的。

報導引述消息人士指出，在華府宣布前述禁令時，阿里巴巴（Alibaba）和壁仞科技（Biren Technology）已花費數年時間、數百萬美元，為先進處理器製定藍圖，並開始在台積電進行最新晶片的測試；結果禁令一出，上述中企不得不停止進一步試產，還被迫調整設計。

上海1位晶片設計業者告訴《金融時報》，壁仞科技先前已從中俄管道籌措到超過50億元人民幣（約6.95 億美元）的資金，聲稱要開發一款比輝達（Nvidia）和超微還強的GPU，但在美國制裁之下，最好還是低調點：「他們大搞宣傳，規格都白紙黑字清清楚楚。如今台積電要幫他們想辦法可難了。」

知名科技顧問公司ASG的技術政策負責人特里歐羅（Paul Triolo）表示，高端處理器是研究超級計算和人工智能的基礎，從自動駕駛到藥物，為非常多領域提供研發動力，所以若美國商務部不鬆綁，那麼中國就會面臨真正的問題。

與台積電合作的3位中國工程師聲稱 ，台積電已要求中國客戶，自行公布他們所設計晶片的輸出功率並簽署免責聲明。對中國工程師而言，要弄清楚什麼合規、什麼不合規是件複雜的事，壁仞科技1位不願透露姓名的高級工程師則說，該公司已開始調整其設計，降低處理器速度，希望能讓台積電順利生產。

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