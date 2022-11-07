綠營砲打柯志恩打壓學權、汙衊學生　柯辦這樣回應

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此外，柯志恩竟連資料都引用錯誤，昨天為了證明「限制記者採訪」的修法無誤，還引用教育部〈加強維護學生安全及校區安寧實施要點〉，但該規定係為1994年頒訂，並早於「三年前」就已廢止，拿上個世紀問世，且今已不復存在的規定來證明自己沒有做錯，不僅引用「幽靈條文」，還曲解規定，未來入主市府，豈不亂引法條，為所欲為，危害市民權益？
資深記者出身的的立委林楚茵，更對柯志恩當年打壓記者在學校採訪的自由非常不齒，更對柯竟用「校園安全」、師生「肖像權」、「隱私權」等爲藉口，作為採訪要事前向校方申請的理由，還反問「難道記者能隨便帶攝影機進入宿舍嗎？」，林楚茵深感憤怒並認為校園是開放空間，只要師生同意接受採訪，校方並無權力篩選媒體「得採訪」或「不得採訪」的對象，記者更不會隨意進入宿舍這種私領域空間來採訪。
作為學生運動的過來人，議員林智鴻嚴正抨擊，柯志恩「越描越黑」，昨天用曲解法規與常理的方式為自己「打壓學生言論自由」的行為開脫，甚至還露出打壓學生的真面目，直指昨天記者會的同學是「因政治私利被誘使」、「被民進黨候選人誤導」、「政治操作工具」等，完全不相信學生的自主性，把學生「幼體化」、「工具化」，和她曾在10月16日宣稱「支持十八歲公民權」、「十八歲學生很有判斷力」的論調相去甚遠。
議員李雅慧對於連日來柯志恩用各種話術解釋自己過去的學費主張，以及住宿費暴漲24%等深感不以為然，指出直至今日，柯志恩仍未否認自己主張漲學費，其澄清內容稱漲學費「不是唯一手段」的說法更是模稜兩可，
對於綠營召開的記者會，柯志恩辦公室發言人孫玉霖表示，學校重要決策由校務會議決議，學務長只是校務會議的成員之一，其他包括各級主管、教師、學生、職員等代表，以淡江來說，大概200多位，重大事項議決更需2/3出席者同意，因此要把校務會議決議，說成是柯志恩能一人獨斷，並用女王來形容，如果不是刻意抹黑，那就是公然展露對大學校務運作的無知。
孫玉霖說，其次，這群年輕夥伴和民進黨民代以淡江大學2015年6月召開的「第73次校務會議」聲稱柯志恩身為學務長竟然管制媒體、箝制言論自由的說法，更是與事實完全不符，因為該案其實是2014年11月7日第72次校務會議的提案，提案人根本不是柯志恩，且最後決議由總務處而非是柯志恩任職的學務處來研擬。
柯志恩競辦指出綠營的政治操作根本就是烏龍指控，更顯出綠營為了選舉，不擇手段公然說謊，民眾絕不會認同民進黨假藉學權大旗，來行選舉抹黑造謠之實，這些想利用學生的綠營民代，真的應該回去認真檢討自己行為是否太不入流。