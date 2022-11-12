世足／現役最佳前鋒之一！波蘭隊長萊萬多夫斯基

▲波蘭國家隊隊長萊萬多夫斯基（圖／美聯社／達志影像）
▲波蘭國家隊隊長萊萬多夫斯基（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022-11-12 00:00:00

萊萬多夫斯基，本名Robert Lewandowski，司職前鋒，並被譽為「現役最佳前鋒之一」，現效力於西班牙甲級聯賽的巴賽隆納，但他生涯最精華時期是在德國甲級聯賽的豪門球隊拜仁慕尼黑，2020、21年都榮獲「德國足球先生」。

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出生於1988年波蘭首都華沙的萊萬多夫斯基，1997年就加入了家鄉的華沙波蘭人足球俱樂部其中的青年隊，直到2004年轉投波蘭丙級聯賽的華沙德爾塔，隔年再轉至華沙萊吉亞，並在二隊踢球。


2006年萊萬多夫斯基轉到波蘭丙級聯賽的普魯什科夫火炬隊，並幫助球隊升級至乙級，隔年32場出賽就踢進21球，獲選當年的聯賽最佳射手，2008年是萊萬多夫斯基關鍵的一年，加盟波蘭甲級聯賽的波茲南萊克，並在第一個甲級聯賽的賽季就獲選為最佳新人。


在獲得波蘭甲級聯賽金靴殊榮後，2010年萊萬多夫斯基開啟了他的德國足球生涯，先是加盟德國勁旅多特蒙德，第一個賽季就幫球隊奪下德甲冠軍，直到2014年，加盟德甲豪門拜仁慕尼黑，展開他的巔峰生涯，在拜仁慕尼黑效力8年，出場375場比賽，踢進344球加上72次助攻，並隨隊拿下多達19座冠軍。


但在去年夏天，本來想跟拜仁慕尼黑談續約的萊萬，卻發現球隊想積極爭取挪威超新星哈蘭德來取代他的位置，讓他大為光火，覺得不被尊重，於是轉投西班牙勁旅巴賽隆納，結束12年的德國足球生涯。


身為波蘭史上最偉大足球員之一，萊萬也從2008年起就為國家隊征戰大大小小的賽事，2008年9月10日迎來國家隊初登板，並在該場比賽就踢進國家隊首顆進球，2014年則接替了受傷的「庫巴」Jakub Blaszczykowski成為波蘭國家隊隊長，並曾於2018年俄羅斯世界盃代表波蘭出賽3場，可惜進球數尚未開張，但萊萬仍是波蘭在本屆世界盃中最重要的球員。

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