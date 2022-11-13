世足／非洲言承旭德羅巴　不只會踢球還是和平大使

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出生於1977年的德羅巴，不像其他有些球員出身貧寒，他全家都從事金融業，於是從小家境不錯，5歲時為了躲避內戰而與身為職業足球員的叔叔一起移民到法國，在叔叔的耳濡目染之下開始踢球，直到15歲父母才一起到法國與他團圓，但卻開始被爸爸要求要「考好成績」才能踢球，甚至還因為成績退步，16歲整年被爸爸禁止踢球，並被爸爸告誡「唸書才是一切，當職業球員只要一受傷就什麼都沒了」。
因為家人的要求，導致德羅巴沒有經過青年隊的培訓，直到1998年20歲時才加盟法國乙級聯賽的勒芒隊受正式訓練，因為起步比別人晚，所以德羅巴比其他隊友更努力，慢慢展露出鋒芒，於2003年加盟法國甲級聯賽的馬賽隊，單季35場聯賽踢進18球，在該季也獲選了「法國足球先生」。
破繭而出的一年後，2004年賽季，英超強權切爾西以2400萬英鎊(約台幣8.7億)的超高薪將他簽下，並隨即成為球隊主力，後來的8年，他不只為切爾西拿下隊史首座歐冠冠軍，還在這段期間勇奪4座英超冠軍、4座足總盃冠軍以及3座聯賽盃冠軍。
2012年賽季結束，離開切爾西後，德羅巴輾轉在土耳其、中國的足球聯賽打拚，直到2014年再度重回老東家切爾西，但只待了一年就再度流浪，到北美討生活直到2018年高掛球鞋。
職業生涯榮譽滿身的德羅巴，於2002年的世界杯非洲資格賽披上祖國象牙海岸的國家隊戰袍，並在2006年的德國世界盃取得國家隊首進球，但當年象牙海岸在小組賽就遭淘汰，2010年德羅巴再度幫助象牙海岸踢進世界盃，但卻在與日本隊的友誼賽中遭遇意外，導致右手骨折，卻在術後10天就以驚人的恢復速度復出，但當年的南非世界杯象牙海岸仍沒能突破小組賽，而德羅巴也在2014年選擇高掛國家隊球鞋。
5歲就因戰亂離開祖國象牙海岸，而在功成名就後，象牙海岸仍然內戰饑荒不斷，但德羅巴熱愛祖國的心卻完全沒減少，在2005年幫助象牙海岸取得世界盃門票時，就特別與隊友一同呼籲國內的內戰能和平結束，之後竟然奇蹟似的調停了國內的內戰局勢，讓德羅巴一舉獲選當年時代雜誌的世界百大最有影響力人士，德羅巴也說「我一生贏過無數場比賽，卻沒有一場是為我國家贏得和平來得重要」，還創建了基金會以金錢與物資援助非洲的窮困人民，讓人知道運動員的影響力可以「More Than An Athlete」。