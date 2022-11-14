世足／生涯冠軍戒指雙手戴不下　傳奇球星勞爾執教仍奪冠

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勞爾在青年隊僅待了兩年，就被當時的教練Jorge Valdano拔擢到一隊，並以17歲4個月的年紀成為當時西甲史上最年輕的出場球員，生涯首賽季就在28場出賽中射入9球，使他可怕的射門能力逐漸展露頭角，第二個賽季出賽40場就踢進19個射門，成為聯盟排名第五的射門好手，也在該年隨著球隊拿下該季西甲冠軍。
優異的表現加上極高的人氣，勞爾在2003年接替當時離隊的Fernando Hierro成為球隊隊長，也以26歲的年紀成為皇馬史上最年輕的隊長，他在2005年9月8日歐洲冠軍聯賽面對奧林匹亞科斯的比賽中，頂進歐冠生涯第50顆進球，成為歐冠史上第一人，並在2009年2月15日先發出戰西乙球隊皇家希洪體育時，單場梅開二度，把他生涯在皇馬的進球數推進到309球，締造皇馬史上球員最多進球數。
後續勞爾因年紀及傷勢，在2010年4月24日的替補出場後，也結束了在皇家馬德里的球員生涯，從1994年到2010年16年生涯，他共為皇馬出賽741場，踢進323球、送出112次助攻，並為球隊拿下了3座歐冠冠軍、6座西甲冠軍、4座西班牙超級盃冠軍、2座洲際盃冠軍以及1座歐洲超級盃冠軍。
結束皇馬生涯後，勞爾在2010年底轉戰德國甲級聯賽，加盟沙爾克04，簽下兩年約，並在該年就幫助球隊奪下德國盃冠軍，也在該年的歐冠盃八強帶領球隊擊敗國際米蘭，闖入四強，而勞爾在2012年賽季合約到期後離開沙爾克04，並在該年與卡達足球聯賽的薩德體育會簽下兩年約，而與薩德體育會的合約到期後則轉戰美國，加盟北美足球聯賽的紐約宇宙隊，在2015年正式高掛球鞋結束球員生涯。
而勞爾的國家隊生涯從1996年開始，當時是在小組預賽對捷克，並在該年對南斯拉夫的比賽踢進國家隊首顆進球，生涯共為西班牙國家隊出賽102場，其中93場為先發球員，踢進44球，高居西班牙男足歷史第二，他也參加過三次世界盃，共踢進5球。
退下球員戰袍的勞爾，在2018年7月回歸老東家皇馬執教青年B隊，並在隔年帶領球隊奪下西班牙全國青年聯賽冠軍，並在後續接下皇馬二隊教練，也率領皇馬青年隊奪下隊史首座青年歐冠盃的冠軍，球員、教練生涯冠軍都拿不完。