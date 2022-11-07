權值股帶頭衝！台股終場強彈197點 台積電上漲8元
美股4日4大指數震盪收紅，帶動台北股市今（7）日開高走高，終場上漲197.02點，收在13223.73點，漲幅1.51％，成交金額新台幣2046.45億元。權值股台積電終場上漲8元至390元，其他重要電子股如聯電、聯發科走勢也強勁。今日盤面焦點為運輸族群紅通通，貨櫃三雄強漲約1至6％，IC設計族群表現不俗，世芯、鈺創、M31、杰力等多檔亮燈漲停。
美股道瓊指數上週五4日上漲401.97點，漲幅1.26%，收在32403.22點；那斯達克指數上漲132.31點，漲幅1.28%，收在10475.25點；標普500指數上漲50.66點，漲幅1.36%，收在3770.55點；費城半導體指數大漲105.4點，漲幅4.60%，收在2398.2點。
台北股市今日開高走高，加權指數以13109點開出，盤中最高漲至13246點，終場上漲197.02點，收在13223.73點，漲幅1.51％，成交金額新台幣2046.45億元。晶圓代工龍頭、權值股台積電終場上漲8元至390元，漲幅2.09%。同樣為晶圓代工，聯電上漲2.96%，收在40.05元，其他重要電子股，如世界先進上漲3.37%，力積電走揚2.83%，聯發科也漲超過3％，鴻海則小跌0.50%，收在100元。
今日盤面焦點為運輸族群漲勢強勁，台船、正德強攻漲停板，四維航漲逾6%，貨櫃三雄的萬海、長榮、陽明則漲約1至6％。另外，IC設計族群表現也搶眼，世芯、鈺創、M31、杰力亮燈漲停，義隆上漲超過8%。