權值股帶頭衝！台股終場強彈197點　台積電上漲8元

▲美股4日4大指數震盪收紅，帶動台北股市今（7）日開高走高，終場上漲197.02點，收在13223.73點，漲幅1.51％，成交金額新台幣2046.45億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲美股4日4大指數震盪收紅，帶動台北股市今（7）日開高走高，終場上漲197.02點，收在13223.73點，漲幅1.51％，成交金額新台幣2046.45億元。（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

2022-11-07 13:59:30

美股4日4大指數震盪收紅，帶動台北股市今（7）日開高走高，終場上漲197.02點，收在13223.73點，漲幅1.51％，成交金額新台幣2046.45億元。權值股台積電終場上漲8元至390元，其他重要電子股如聯電、聯發科走勢也強勁。今日盤面焦點為運輸族群紅通通，貨櫃三雄強漲約1至6％，IC設計族群表現不俗，世芯、鈺創、M31、杰力等多檔亮燈漲停。

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美股道瓊指數上週五4日上漲401.97點，漲幅1.26%，收在32403.22點；那斯達克指數上漲132.31點，漲幅1.28%，收在10475.25點；標普500指數上漲50.66點，漲幅1.36%，收在3770.55點；費城半導體指數大漲105.4點，漲幅4.60%，收在2398.2點。

台北股市今日開高走高，加權指數以13109點開出，盤中最高漲至13246點，終場上漲197.02點，收在13223.73點，漲幅1.51％，成交金額新台幣2046.45億元。晶圓代工龍頭、權值股台積電終場上漲8元至390元，漲幅2.09%。同樣為晶圓代工，聯電上漲2.96%，收在40.05元，其他重要電子股，如世界先進上漲3.37%，力積電走揚2.83%，聯發科也漲超過3％，鴻海則小跌0.50%，收在100元。

今日盤面焦點為運輸族群漲勢強勁，台船、正德強攻漲停板，四維航漲逾6%，貨櫃三雄的萬海、長榮、陽明則漲約1至6％。另外，IC設計族群表現也搶眼，世芯、鈺創、M31、杰力亮燈漲停，義隆上漲超過8%。

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