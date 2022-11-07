民調僅落後張善政0.5% 鄭運鵬「好感度、看好度」變數多
2022年九合一選戰在即，距離投票日僅剩下不到20天時間。其中針對桃園市長選戰部分，根據最新民調顯示，民進黨候選人鄭運鵬以38.2%的支持度，落後國民黨候選人張善政的38.7%，相差僅0.5個百分點，幾乎是接近誤差範圍。不過「最不希望誰當選」的部分，鄭運鵬則是以34.7%高過張善政8％，看好度也落後張善政6個百分點，也為選戰最後關鍵期增添變數。
根據《QuickseeK快析輿情》公布的最新民調顯示，鄭運鵬以38.2%的支持度，落後國民黨候選人張善政的38.7%，兩人之間的差距已經拉近至誤差範圍內；不過針對「最不希望誰當選」以及「最看好誰當選」的調查，都是張善政位居有利的地位。
不過根據民調顯示，針對藍綠兩大黨的好感度部分，民進黨的好感度以36.6%稍勝於國民黨的31.6%，再加上人口統計數據，與這幾年桃園新移入的年輕人口，逐漸打破藍大於綠的政黨盤勢，因此政黨好感度形成民進黨稍大於國民黨的情況。
至於針對現任桃園市長鄭文燦執政八年，則有近七成的民眾對於鄭文燦的施政表現感到滿意，相對僅有25%的民眾感到不滿。而細究支持者分布，民進黨支持者對鄭文燦的滿意度超過九成，國民黨支持者雖然是不滿意大於滿意，不過仍有接近4成的國民黨支持者對鄭文燦表達肯定。