民調僅落後張善政0.5%　鄭運鵬「好感度、看好度」變數多

▲根據民調顯示，桃園市長選戰中鄭運鵬與張善政之間的差距，僅剩下0.5%於誤差範圍內。（圖／翻攝臉書）
▲根據民調顯示，桃園市長選戰中鄭運鵬與張善政之間的差距，僅剩下0.5%於誤差範圍內。（圖／翻攝臉書）

記者丁上程／綜合報導

2022-11-07 13:08:21

2022年九合一選戰在即，距離投票日僅剩下不到20天時間。其中針對桃園市長選戰部分，根據最新民調顯示，民進黨候選人鄭運鵬以38.2%的支持度，落後國民黨候選人張善政的38.7%，相差僅0.5個百分點，幾乎是接近誤差範圍。不過「最不希望誰當選」的部分，鄭運鵬則是以34.7%高過張善政8％，看好度也落後張善政6個百分點，也為選戰最後關鍵期增添變數。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲根據最新民調顯示，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬與國民黨候選人張善政的差距，僅剩下0.5個百分點，約莫為誤差範圍內。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
▲根據最新民調顯示，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬與國民黨候選人張善政的差距，僅剩下0.5個百分點，約莫為誤差範圍內。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
根據《QuickseeK快析輿情》公布的最新民調顯示，鄭運鵬以38.2%的支持度，落後國民黨候選人張善政的38.7%，兩人之間的差距已經拉近至誤差範圍內；不過針對「最不希望誰當選」以及「最看好誰當選」的調查，都是張善政位居有利的地位。

▲針對看好度的部分，有超過四成的桃園民眾看好國民黨候選人張善政最後會當選。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
▲針對看好度的部分，有超過四成的桃園民眾看好國民黨候選人張善政最後會當選。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
不過根據民調顯示，針對藍綠兩大黨的好感度部分，民進黨的好感度以36.6%稍勝於國民黨的31.6%，再加上人口統計數據，與這幾年桃園新移入的年輕人口，逐漸打破藍大於綠的政黨盤勢，因此政黨好感度形成民進黨稍大於國民黨的情況。

▲針對現任桃園市長鄭文燦執政八年後，有近七成的民眾對於鄭文燦的執政感到滿意。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
▲針對現任桃園市長鄭文燦執政八年後，有近七成的民眾對於鄭文燦的執政感到滿意。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
至於針對現任桃園市長鄭文燦執政八年，則有近七成的民眾對於鄭文燦的施政表現感到滿意，相對僅有25%的民眾感到不滿。而細究支持者分布，民進黨支持者對鄭文燦的滿意度超過九成，國民黨支持者雖然是不滿意大於滿意，不過仍有接近4成的國民黨支持者對鄭文燦表達肯定。

民調贏兩位數？鄭文燦：是真的就不用緊張地抹黑

獨／桃園膠著！最新民調：鄭運鵬38%、張善政39%近打平

穿樂天桃猿球衣跑行程 　張善政：主客場都要贏抱回金盃

斥張善政蹭台灣大賽！桃猿球迷嘆：連球衣顏色都穿錯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀