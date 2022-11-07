質疑衛福部替高端繳作業　國民黨團斥蔡政府無法無天

▲莊人祥坦承高端具9成保護力報告是疾管署分析，國民黨團今開記者會批蔡政府護航高端無法無天，甚至刻意修改辦法替高端做分析，政府公信力蕩然無存。（圖／國民黨提供）
▲莊人祥坦承高端具9成保護力報告是疾管署分析，國民黨團今開記者會批蔡政府護航高端無法無天，甚至刻意修改辦法替高端做分析，政府公信力蕩然無存。（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

2022-11-07 13:21:45

高端疫苗爭議持續延燒，衛福部食藥署日前宣布高端疫苗對新冠肺炎具保護效益，中央疫情指揮中心發言人莊人祥承認，高端具9成保護力的報告，是疾管署自己分析。對此，立法院國民黨團今（7）日開記者會斥疾管署當「槍手代考」，更痛批蔡政府無法無天，護航高端到目無法紀的地步，甚至刻意修改辦法，讓疾管署能夠以公衛名義，替高端做出分析資料，政府公信力已蕩然無存。

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立法院國民黨團今召開「高端疫苗保護力報告 衛福部竟替高端繳作業」記者會，國民黨團總召曾銘宗表示，高端疫苗補考保護效益報告，竟是由疾管署當槍手代寫完成，國民黨團質疑衛福部為何要圖利高端？到底是誰做出決策，要疾管署當槍手？是衛福部、行政院還總統府？14位專家學者組成的審查會議，知不知道高端保護效益報告是由疾管署代寫完成？有沒有表達不同意見？蔡政府必須向國人說清楚、講明白。

曾銘宗指出，去年7月19日衛福部核准高端EUA，附加條件是專案核准製造期間，每月提供安全性監測報告，1年內需檢送國內外執行疫苗保護效益報告，他強調該提出報告的是高端非疾管署，顯然高端已違反當時附加條件，呼籲衛福部依法撤銷高端EUA，並追償相關購買疫苗40.3億元公帑。

曾銘宗痛批，蔡政府無法無天、目無法紀，竟敢護航高端到如此程度，根本是國際級醜聞，國民黨團給予最嚴厲譴責；蔡政府圖利高端，國民黨團會追究相關行政官員的行政責任、法律責任跟政治責任。

國民黨團副書記長謝衣鳯則質疑，去年7月19日衛福部核准高端疫苗專案製造，要求1年後交出疫苗保護效益報告；今年7月27日，高端送保護效益報告給衛福部，衛福部建議補充提供針對年長者、重症、死亡保護效力資訊；同日，衛福部修訂《特定藥品專案核准製造及輸入辦法》，10月28日高端完成補件，衛福部再次召開專家會議，11月3日高端保護效益報告通過，但報告內容竟然是疾管署協作完成。

謝衣鳯指出，《特定藥品專案核准製造及輸入辦法》第3條，原本只有藥廠可以出EUA申請，結果在7月27日修正增訂疾管署也可以申請；衛福部突然修訂《特定藥品專案核准製造及輸入辦法》第3條，是替疾管署以公衛名義為由，蒐集所有施打疫苗民眾的資訊，不必經過IRB（人體研究倫理審查委員會）審查，做出疫苗保護效益報告。

謝衣鳯進一步質疑，疾管署一開始就計畫要幫高端補考，於是修訂《特定藥品專案核准製造及輸入辦法》，讓疾管署也可以變成EUA申請者、藉由公衛名義、規避IRB，拿到所有醫療院所施打疫苗者個資，幫高端分析出保護效益報告。

國民黨立委費鴻泰表示，他諮詢包括前衛生署長楊志良在內的醫界專家學者，其中曾在美國CDC、FDA，或是藥廠等機關工作過，這些專家學者從未聽聞過疾管署，會幫藥廠做人體保護效力數據，國際認證的疫苗，包括AZ、BNT、莫德納，都必須完成二期期中報告，而做出三期期中報告時間，至少需要1至2年，才能拿到藥證。

費鴻泰痛批，高端保護效力報告做不出來，疾管署幫高端做數據，等於是學生交不出考卷，老師跳下幫學生寫考卷；又等於是，公司拿不出審查資料給證券交易所，讓公司股票上市，結果證券交易所幫忙做資料，讓該公司股票上市。他高度質疑這不是疾管署護航高端公司，什麼才叫護航？這不是官商勾結、圖利廠商，什麼才是？

費鴻泰強烈要求衛福部，立即公布14位審查委員名單、審查會議會議紀錄和錄影影像，若衛福部不願提供，就坐實了政府在幫高端舞弊事實。蔡政府前有國安局長陳明通幫林智堅洗學歷，後有疾管署替高端寫考卷，政府淪落至此，一窩都是賊。

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