龍辦控場地租借被打壓 侯友宜：區公所依權責已有回應
針對民進黨新北市長候選人林佳龍辦公室舉行記者會，指控新北市府刁難出借板橋第一運動場前廣場，退而求其次選擇區運路，但至今仍沒有回覆，痛批市府黑箱。新北市長侯友宜今（7）日到板橋府中雙城北府中廣場視察受訪時簡短回應，表示區公所在他們權責上都已經有所回應。
板橋區公所主祕林今權表示，林佳龍競選辦公室提出的申請時間，與體育處另外核准的晚會時間重疊，包括避難、救護動線，周邊人潮進出都要納入考量，而且，林佳龍競選辦公室申請的區運路旁民安街有停車場，若整條封路，可能會影響交通動線。
侯友宜選舉辦公室隨後也發出新聞稿回擊，發言人王敏旭表示，選前之夜活動為11月25日，借用活動場地需在半年前提出申請，團隊依照規定，申請板橋第一運動中心的場地，由於活動會超過萬人踴躍參加，因此區運路為該活動的疏散計畫區域。
王敏旭進一步指出表示，日前韓國梨泰院人擠人意外，造成人命損傷的印象還在，相信每個活動除了借場地外，都應該考量到疏散方式，不論是誰辦活動，都應該考量到安全問題；強調南韓不幸事件，還歷歷在目，如今竟為了硬要借場地，完全不顧民眾安全，難道真的只為了選舉話題，就把安全拋在腦後了嗎？