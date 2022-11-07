防作票奧步！國民黨徵2022大選監票志工 超過5萬人響應
2022九合一大選11月26日登場，為預防投票日當天出現作票奧步，國民黨今（7）日發布新聞稿表示，自10月6日起國民黨公布招募3萬5000名監票志工，統計已找到5萬1866名志工協助監票，達預定目標148%。
國民黨組發會主委許宇甄指出，11月中旬前22縣市黨部將辦理超過200場次的監票志工講習及教育訓練，由熟知監票任務之講師，悉心教導所有志工在投票所監票的重點工作與任務，也讓所有志工熟悉法令規定及作業程序，及對投票日如有遇不當選舉的行為、違失，將立即由地方危機處理小組與中央律師團依據通報SOP緊急應變處理。
許宇甄坦言，這次選舉只能用艱辛兩字形容，他們要過五關斬六將才能順利勝選，首先必須過民進黨所設下的5關，第1關抹黑、第2關抹紅、第3關抄家滅族、第4關司法追殺，及第5關作票疑雲。
許宇甄指出，距投票日剩關鍵19天，國民黨所推出22縣市候選人都在為勝選努力衝刺，也非常有機會贏得勝選，每拉1票都是關鍵票、每投1票都是勝選票，國民黨號召全體民眾一人再拉4票，就是「拉票、催票、固票、投票」，直到11月26日獲得勝利。許宇甄同時呼籲中選會應保持行政中立，辦一場「公平、公正、公開」符合程序正義的選舉。