唐寶寶事件發酵！炸物老闆發文喊冤　網抓包關鍵2點氣炸

▲近日有家長指控，新北市永和某炸物店老闆，因唐寶寶表示忘記帶錢，不等孩子打電話通知家人，堅持報警處理，引發爭議。（圖／翻攝爆廢公社）
▲近日有家長指控，新北市永和某炸物店老闆，因唐寶寶表示忘記帶錢，不等孩子打電話通知家人，堅持報警處理，引發爭議。（圖／翻攝爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2022-11-07 13:55:41

新北市一名唐寶寶，近日到新北某炸物攤點了40元食物，不料結帳時發現身上錢不夠，立即向老闆道歉，不料卻被一頓咆哮，最終搞到警方到場處理，隨著風波越演越烈，昨天（6日）晚間，炸物攤老闆透過友人代發聲明表示，「事件發生後，自己寢食難安，甚至需要服用精神鎮定劑」，不過大批網友對此並不買帳，還抓包關鍵2點，認為老闆根本沒有解釋清楚、企圖帶風向。

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據了解，一位女網友昨天在臉書「爆料公社」PO文表示，此次事件的炸滷店的王老闆於事發後，精神狀況非常不佳，這2天已無進食及睡眠，因此請她代為發出聲明，文中老闆強調，「自己是正常思維的人，在法治的正規社會裡，不至於對於身心有礙的人士欺侮霸凌，這不是人性的正常行為」，另外他也提到「在這次事件的發展上，實際有著不一樣的順序與內容，需要澄清與過程原委說明，請大家給點喘息的空間和時間」。

▲疑似王老闆友人代發事件聲明。（圖／《爆料公社》）
▲疑似王老闆友人代發事件聲明。（圖／《爆料公社》）
但文章一貼出後，立刻引出來大批網友熱議，有眼尖網友發現，老闆PO出的抗焦慮藥丸，跟包裝上的說明不符，是否為真有待商榷；另外也有網友表示，是真的希望老闆出來澄清、解釋，但看完全文之後，卻沒發現有任何解釋；也有網友指出，其實老闆真正應該道歉的，是唐寶寶與其家人，畢竟當下其實還有更好的處理方式，不至於要報警處理，讓孩子也嚇壞。

其他網友則紛紛表示「整篇文章毫無重點，有說等於沒說」、「抱著中立立場來看老闆說明，結果只看到希望別人不要再攻擊你」，更有人質疑聲明中的藥丸照片作假，並留下「你至少也放個粉紅色的藥吧」、「藥錠說明：粉紅色，但你的藥是白色，傻爆眼」等語。

▲網友質疑老闆PO出的藥丸照片，根本不是抗焦慮藥。（圖／翻攝爆料公社）
▲網友質疑老闆PO出的藥丸照片，根本不是抗焦慮藥。（圖／翻攝爆料公社）
回顧案情，一名母親日前在臉上書發文指出，自己的孩子是唐氏症寶寶，4日下午、想買炸物給阿公阿嬤吃，但點完餐後發現忘記帶錢包，因此向老闆道歉，但店家老闆不但怒罵，甚至直接打電話報警。老闆得知對方患有唐氏症後，還怒嗆到「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢！」，不理會家屬說法，更直言「我們很忙，哪有時間等」。

▲唐寶寶,炸物店,報警,我是永和人。（圖／翻攝我是永和人）
▲唐寶寶的母親將事件過程PO上臉書。（圖／翻攝我是永和人）
事後網路傳出老闆將提出妨害名譽告訴，又再度引爆網友怒火，紛紛到店家Google評論留下一星評論，對此，警方則表示，炸物店老闆當下雖有報案，但並未向唐寶寶提告，妨害名譽的部分也尚未收到報案通知，該老闆5日凌晨前往派出所，僅是為了詢問提告相關事宜。（編輯：陳苾暐）

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