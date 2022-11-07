唐寶寶事件發酵！炸物老闆發文喊冤　網抓包關鍵2點氣炸

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但文章一貼出後，立刻引出來大批網友熱議，有眼尖網友發現，老闆PO出的抗焦慮藥丸，跟包裝上的說明不符，是否為真有待商榷；另外也有網友表示，是真的希望老闆出來澄清、解釋，但看完全文之後，卻沒發現有任何解釋；也有網友指出，其實老闆真正應該道歉的，是唐寶寶與其家人，畢竟當下其實還有更好的處理方式，不至於要報警處理，讓孩子也嚇壞。
其他網友則紛紛表示「整篇文章毫無重點，有說等於沒說」、「抱著中立立場來看老闆說明，結果只看到希望別人不要再攻擊你」，更有人質疑聲明中的藥丸照片作假，並留下「你至少也放個粉紅色的藥吧」、「藥錠說明：粉紅色，但你的藥是白色，傻爆眼」等語。
回顧案情，一名母親日前在臉上書發文指出，自己的孩子是唐氏症寶寶，4日下午、想買炸物給阿公阿嬤吃，但點完餐後發現忘記帶錢包，因此向老闆道歉，但店家老闆不但怒罵，甚至直接打電話報警。老闆得知對方患有唐氏症後，還怒嗆到「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢！」，不理會家屬說法，更直言「我們很忙，哪有時間等」。
事後網路傳出老闆將提出妨害名譽告訴，又再度引爆網友怒火，紛紛到店家Google評論留下一星評論，對此，警方則表示，炸物店老闆當下雖有報案，但並未向唐寶寶提告，妨害名譽的部分也尚未收到報案通知，該老闆5日凌晨前往派出所，僅是為了詢問提告相關事宜。（編輯：陳苾暐）
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