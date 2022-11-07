說出學權爭議遭染綠　學生代表點名這兩人有話說

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩，昨（6）日遭民進黨議員及在地高中、大學生揭露箝制學生的言論、集會自由和校內自治權利。（圖／林智鴻辦公室提供）
▲國民黨高雄市長候選人柯志恩，昨（6）日遭民進黨議員及在地高中、大學生揭露箝制學生的言論、集會自由和校內自治權利。（圖／林智鴻辦公室提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-11-07 13:50:10

國民黨高雄市長候選人柯志恩接連被爆任職淡大學務長期間打壓學權，昨（6）日遭民進黨議員及在地高中、大學生揭露箝制學生的言論、集會自由和校內自治權利，學生代表遭指是「因政治私利被誘使」、「被民進黨候選人誤導」、「政治操作工具」，三位高中、大學學生代表今日再具名，並點名「柯志恩、羅智強，我有話要說」，發出聲明，說出自己的想法。

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就讀中山高中的翁建中、高師大附中的王晉謙，及高雄醫學大學的陳昱丞三位學生代表今日發出聲明指出：

一、我們純粹只是對這塊土地，對公共事務，對學生權利，與對學生自治有興趣，生長在高雄的高中生、大學生，我們沒有政黨認同，只講是非對錯，任何支持學生權利的政治人物或政黨，我們都非常樂意支持，反過來也是一樣。因此，當被柯志恩女士把我們說成是「政治操作工具」，再加上她黨內的好朋友羅智強，竟將我們其中二位青年委員的身份，拿來連結陳其邁市長稱「綠色是無恥的顏色」，不只「抹綠」我們，更說我們「無恥」，這件事讓我們無法接受。我們針對學校的所有公開資料，善盡查證義務，進行合理且完全符合我們立場的評論，就要被抹成「民進黨打手」，完全坐實我們的擔憂，那就是，國民黨柯志恩未來治理下的高雄，我們學生自由的空間可能會受到各種壓迫。

二、我們看了新聞報導，發現柯志恩竟然過去支持「漲學費」，當然擔心她未來如果當上市長，可能會影響我們所最在意的學生權利，而這件事情我們在陳其邁上任這兩年都非常關心，因此我們幾位同學決定也去看看她當學務長時究竟做了哪些事。後來竟然發現她搞出了這些規定，諸如推出「未經本校核准私自帶領媒體入校採訪者」要記申誡，「在校園內舉辦課外活動與申請內容不符者」記小過，還在說明欄說這些是為了「維護校園秩序」、「課外活動均須提出申請，對於活動申請內容應與實際活動相同，不同者應予以有效控管」等，簡直是讓我們的下巴都掉到腳背上了，因此決定要揭露這個事情，並找到關注此事的李雅慧等議員陪同我們發聲。就是這樣單純的過程，卻被柯志恩和羅智強扭曲，不禁讓我們感到非常生氣。

三、我們當中有兩個人之所以會參與高雄市政府青年事務委員會，完全是因為我們喜歡這個從小到大生長在此的城市，並且想要讓她更好，想從這個管道向市長與各局處首長，透過提案與發言，表明我們的心聲，也透過認識來自四面八方、各行各業與各種年齡層的青年，開闊我們的眼界。我們憑著自由意志發言，不受任何政黨與政治人物的控制，自然只代表自己，不代表高雄市政府青年事務委員會，更不代表陳其邁，我們對於代表他這件事也一點興趣都沒有。我們出席記者會，乃至於在媒體投書，也都是用自己就讀的學校和名字，並沒有表彰青年委員身份，但也不會隱瞞這個能夠為高雄好好發聲的身份。羅智強用這種政治口水，是要讓高雄的年輕人都不敢選青年委員嗎？或者是選上青年委員都不能講自己的看法，只能安靜閉嘴，這樣對這座城市是好的嗎？

四、柯志恩昨天避重就輕、完全沒有反省的回應令我們非常失望。在柯志恩表達支持18歲公民權的立場，並和國民黨議員參選人進行街講時，我們也曾給她掌聲，過去我們也常參加18歲公民權的街講倡議，甚至昨天記者會後還去旗津發傳單，但才經歷了一天的時間，國民黨的大人竟然不分青紅皂白就把我們「抹綠」、說我們「無恥」，讓我們覺得柯志恩乃至於國民黨，對「18歲公民權」的支持是假的，面對不同意見的青年，就是打壓、謾罵，我們不敢說自己代表所有學生或年輕人，但我們不禁要問，難道柯志恩是要跟所有提出批判意見的年輕人站在對立面嗎？

五、我們希望柯志恩和羅智強要對這種針對性強烈，不理性也不負責的說法，公開道歉，也要對過去打壓學權的行為正面回應，並誠心保證當選市長後不再有類似的過失，如果連我們這麼卑微的訴求都無法達到，那我們將鄭重呼籲，年底高雄選舉，從里長到市長，一票不投會「打壓不同意見」、「傷害學生權利」、「要把戒嚴帶到校園，又即將用威權染指高雄」的國民黨！

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