說出學權爭議遭染綠　學生代表點名這兩人有話說

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一、我們純粹只是對這塊土地，對公共事務，對學生權利，與對學生自治有興趣，生長在高雄的高中生、大學生，我們沒有政黨認同，只講是非對錯，任何支持學生權利的政治人物或政黨，我們都非常樂意支持，反過來也是一樣。因此，當被柯志恩女士把我們說成是「政治操作工具」，再加上她黨內的好朋友羅智強，竟將我們其中二位青年委員的身份，拿來連結陳其邁市長稱「綠色是無恥的顏色」，不只「抹綠」我們，更說我們「無恥」，這件事讓我們無法接受。我們針對學校的所有公開資料，善盡查證義務，進行合理且完全符合我們立場的評論，就要被抹成「民進黨打手」，完全坐實我們的擔憂，那就是，國民黨柯志恩未來治理下的高雄，我們學生自由的空間可能會受到各種壓迫。
二、我們看了新聞報導，發現柯志恩竟然過去支持「漲學費」，當然擔心她未來如果當上市長，可能會影響我們所最在意的學生權利，而這件事情我們在陳其邁上任這兩年都非常關心，因此我們幾位同學決定也去看看她當學務長時究竟做了哪些事。後來竟然發現她搞出了這些規定，諸如推出「未經本校核准私自帶領媒體入校採訪者」要記申誡，「在校園內舉辦課外活動與申請內容不符者」記小過，還在說明欄說這些是為了「維護校園秩序」、「課外活動均須提出申請，對於活動申請內容應與實際活動相同，不同者應予以有效控管」等，簡直是讓我們的下巴都掉到腳背上了，因此決定要揭露這個事情，並找到關注此事的李雅慧等議員陪同我們發聲。就是這樣單純的過程，卻被柯志恩和羅智強扭曲，不禁讓我們感到非常生氣。
三、我們當中有兩個人之所以會參與高雄市政府青年事務委員會，完全是因為我們喜歡這個從小到大生長在此的城市，並且想要讓她更好，想從這個管道向市長與各局處首長，透過提案與發言，表明我們的心聲，也透過認識來自四面八方、各行各業與各種年齡層的青年，開闊我們的眼界。我們憑著自由意志發言，不受任何政黨與政治人物的控制，自然只代表自己，不代表高雄市政府青年事務委員會，更不代表陳其邁，我們對於代表他這件事也一點興趣都沒有。我們出席記者會，乃至於在媒體投書，也都是用自己就讀的學校和名字，並沒有表彰青年委員身份，但也不會隱瞞這個能夠為高雄好好發聲的身份。羅智強用這種政治口水，是要讓高雄的年輕人都不敢選青年委員嗎？或者是選上青年委員都不能講自己的看法，只能安靜閉嘴，這樣對這座城市是好的嗎？
四、柯志恩昨天避重就輕、完全沒有反省的回應令我們非常失望。在柯志恩表達支持18歲公民權的立場，並和國民黨議員參選人進行街講時，我們也曾給她掌聲，過去我們也常參加18歲公民權的街講倡議，甚至昨天記者會後還去旗津發傳單，但才經歷了一天的時間，國民黨的大人竟然不分青紅皂白就把我們「抹綠」、說我們「無恥」，讓我們覺得柯志恩乃至於國民黨，對「18歲公民權」的支持是假的，面對不同意見的青年，就是打壓、謾罵，我們不敢說自己代表所有學生或年輕人，但我們不禁要問，難道柯志恩是要跟所有提出批判意見的年輕人站在對立面嗎？
五、我們希望柯志恩和羅智強要對這種針對性強烈，不理性也不負責的說法，公開道歉，也要對過去打壓學權的行為正面回應，並誠心保證當選市長後不再有類似的過失，如果連我們這麼卑微的訴求都無法達到，那我們將鄭重呼籲，年底高雄選舉，從里長到市長，一票不投會「打壓不同意見」、「傷害學生權利」、「要把戒嚴帶到校園，又即將用威權染指高雄」的國民黨！