餐酒館跨刀合作訂房網　跑吧抽韓國四人豪華遊

全台連鎖餐酒館集團隱餐飲集團今（7）日宣布，於2022年底推出年度重磅〈隱酒神器〉酒吧串連計畫，首次串連集團旗下五間餐酒館，並與國內知名訂房平台AsiaYo合作，推出專屬飲士們的Bar Surfing活動，在國境解封之際帶領大家宿醉暢遊全世界。
隱集團旗下各餐酒館開賣「隱酒神器禮盒」每組售價1,800元，內容含有隱士限定精緻酒壺及隱酒護照，憑〈隱酒護照〉即可於集團旗下的五間餐酒館，每間店任選酒單中2杯特調兌換並蓋章闖關，整本護照共可暢遊5間餐酒館，兌換10杯特調，等於每杯只要180元的超值價格，讓人盡情暢飲體驗隱集團旗下各店不同的氛圍及酒款。
而闖關跑完3間的消費者，蓋得6枚章戳，即可獲得亞洲訂房網AsiaYo獨家提供的500元海內外訂房金序號，可上AsiaYo平台任選海內外房型享訂房折扣，數量有限贈完為止。若闖關跑完5間，蓋得10枚章，再贈送氣泡酒一隻，可於活動中任一餐酒館兌換，並由亞洲訂房網AsiaYo加碼贈送限量愛馬仕旅行組一套，數量有限贈完為止。
完成了整本護照的勇者們，最終可撕下護照內的存根聯，參與明年最後的加碼抽獎活動，好禮包含價值20萬以上的韓國四人遊、台北東京來回商務艙機票、AsiaYo亞洲訂房網萬元訂房金等多項大獎，邀請喜歡夜生活的飲士們，能夠藉此機會認識集團旗下不同風格的酒吧，同時也有機會讓你暢遊世界各地。