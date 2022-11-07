體貼移人來台艱辛　移工、新住民免費中文課程

移工及新住民是你我生活中一群重要的朋友，截至111年9月底，花蓮縣境內計有1萬3千餘名的移工及新住民，無論是工作或婚姻跨國移居台灣，常常面臨語言、文化的衝擊，特別是來到少子、高齡的後山偏鄉，他們努力在這塊土地上生活成長，適應台灣落地生根。花蓮縣新住民據點社團法人博愛全人發展協會看見移人的需要，自108年開始迄今持續開辦「社區華語學習班」，讓移人快速融入台灣生活。移民署北區事務大隊花蓮縣服務站特於本（6）日前往關懷移工及新住民課程學習情形，並宣導政府重要政策，希望移人在台資訊不漏接，以維護其在台權益。
「社區華語學習班」近期秋季班課程業於9月11日開跑，每週日下午2至4時在花蓮博愛浸信會（花蓮市博愛街225號）辦理，有許多家有看護工的雇主熱心接送移工前來學習，希望他們能學好中文，讓家中的長者與移工有更好的溝通互動。移工也很期待並珍惜這難得之午后學習時光，同時可以與同鄉分享交流在台的生活點滴。來自印尼的阿蒂感性的說：「能夠遇到如此支持自己的雇主，是一件幸福的事，在工作之餘學習中文，認識台灣文化，感受到台灣人滿滿的善意。」而來自越南的新住民莉莉也分享：剛來台灣時，語言不通是最大的挑戰，只能透過Google 翻譯與家人溝通，經過學習，現在已經有勇氣自己出門，更可以享受一個人的旅行了！
花蓮縣服務站特地提醒在場所有學員，由於電動自行車容易購得，是非常便利的交通工具，自11月30日起電動自行車需合格掛牌並投保強制責任險才能上路，騎乘沒有合格標章電動自行車將遭沒入。騎乘電動自行車時，務必遵守1要3不，要配戴安全帽及禮讓行人，不可超速、不可載人、不可酒駕。
社團法人博愛全人發展協會執行秘書李琛玲表示，移工及新住民中文聽說讀寫程度不一，部分學員使用注音符號學習為主，大部分學員因母語之故，以漢語拼音學習較為方便，在教與學上都面臨許多困難和挑戰，但我們仍然願意在這一塊社區少有人耕耘的事上持續努力。
花蓮縣服務站也表示，很開心看到博愛全人發展協會長期為外來人口做出的努力及付出，多年來持續協助新住民及移工學習與適應台灣，共建友善社區環境，希望所有移人都能安居樂活在台灣。