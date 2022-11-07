Omicron亞型變異株+114例！BA.5仍占大宗　另檢出1例BQ.1

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指揮中心表示，針對國內境外移入之17例BA.5、XBB、BA.2.75個案，為13例男性、4例女性，年齡介於20多歲至80多歲，入境日介於今年10月13日至10月30日。其中檢出15例BA.5分別自日本(3例)，香港、泰國(各2例)，土耳其、印尼、美國、新加坡、義大利、韓國(各1例)移入，另2例調查中；1例XBB個案自印尼移入；1例BA.2.75個案自泰國移入。
指揮中心說明，世界衛生組織(WHO)於今年11月2日資料指出，全球已發現超過390種Omicron次分支變異株，目前BA.5變異株佔比約為74.9%，仍為全球主流株且持續變異，由其演化之新型變異株BQ.1及其子代變異株傳播快速，受影響國家數及病例數持續增加，已於至少65個國家檢出，佔比約9.0%；BA.4.6變異株及其子代已於至少87個國家檢出，佔比約4.1%；BA.2.75變異株及其子代已於至少63個國家檢出，佔比約3.7%；另XBB變異株及其子代已於至少35個國家檢出，佔比約1.5%，需持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。此外， WHO於今年10月27日表示，相較於其他Omicron主要流行株，BQ.1的疾病嚴重度未增加，但BQ.1的新突變可能具有免疫逃脫優勢，因此可能有較高的重複感染機率。現有疫苗(包含原始株與次世代疫苗)對BQ.1感染的保護效果可能減少，但對於重症的保護效果應無重大影響。
指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BA.5等變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。指揮中心將持續境外及本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業。（編輯：陳苾暐）
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