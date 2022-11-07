貳樓15週年慶！加碼雙11優惠 早午餐下殺「1元起」爽吃
貳樓15週年慶加碼雙11優惠！大手筆祭出下殺「1元起」早午餐折扣，還有11元、111元加價購，以及當日限定「雙11經典套餐」，鐵粉不可錯過的「貳樓老闆精心策劃一日行程」，可以一窺貳樓神秘總部。更大玩「15」週年慶活動，將在11月平日中隨機挑選15天，每天中午12:00準時在貳樓官方社群限時動態，公開當日全台門市驚喜彩蛋，開放當日下午「14:15至17:15」限時使用彩蛋優惠，包括招牌早午餐等各式餐點，都有機會直接招待或折扣。台北東區勺日咖啡廳延長營業時間開賣晚餐，主打文青最愛台式「精選飽足系餐食」還有「微鬆系酒飲」可喝，加碼週年慶優惠，11/11至11/22於東區SOGO週年慶期間，憑SOGO三館發票，晚餐時段至勺日用餐再享9折優惠。
因應雙11購物節，貳樓加碼贈送雙11驚喜，限定民國111年11月11日迎接7個1連號當天，全台門店推出「從1元起至1,111,111元」的單日限定組合，點主餐即可以1元加購「明日葉飲品1杯」，11元加購「湯品1份」，111元加購「金沙薯片1份」；還有限定1,111元「雙11經典套餐」及「雙11蔬食套」餐可選。最適合聚餐開派對的貳樓，還設計11,111元「早午餐歡樂劇超值組合」；最狂的是，鎖定鐵粉推出1,111,111元「貳樓老闆精心策劃一日行程」，直接由貳樓創辦人為幸運兒規劃貳樓一日美食饗宴行程，還有機會揭開貳樓總部神秘面紗。
歡慶15週年慶，祭出15天限時彩蛋驚喜，即日起11月平日中將隨機挑選15天，每天中午12:00準時在貳樓官方社群FB／IG限時動態，公開當日全台門市驚喜彩蛋，開放當日下午「14:15至17:15」限時使用彩蛋優惠，包含招牌橙香丹麥早午餐、聚餐必點大盤子主廚脆皮豬腳、兒童小大人系列及寵物友善狗狗特殊餐點等美食，都有機會直接招待或折扣。
貳樓電商「宅在貳樓Mall」也慶祝週年生日，推出「回購NO.1組」、「雙11超值雙饗組」、「雙豬冠軍組」、「未來肉健康低脂組」等超值限時特惠，消費滿1,800元，再送貳樓與蜷尾家聯名的冰淇淋；消費滿2,500元再贈250元購物金。
而東區必吃的早午餐夯店勺日咖啡廳，總算被粉絲敲碗成功、延長營業時間至晚上8點半開賣晚餐啦，並推出耗時超過半年研發的全新菜單，主打文青最愛台式「精選飽足系餐食」、「共享開胃小點」，「微鬆系酒飲」等餐點。歡慶晚餐上線並加碼週年慶優惠，11/11至11/22於東區SOGO週年慶期間，憑SOGO三館發票（限忠孝館、敦化館、復興館），晚餐時段（5點-8點半）起至勺日用餐再享9折優惠。
時興創新台菜儀式感，勺日全新晚餐主推辣不思蜀牛肉麵、油潑辣子佐雞腿拌麵、勺日私房員餐飽足系蝦肉炒手，混搭台灣味米餅與西式鹹食塔開會小點；並攜手台灣人氣花草茶品牌「小草作Grassphere」，推出勺日限定聯名「小沁新果調酒」、薄荷蜂蜜冰酒、精釀白啤酒可小酌。招牌可頌鬆餅11月起則有「無花果可頌鬆餅」與「味噌雞可頌鬆餅」可嚐，還呼應秋冬季節可搭配「紅豆拿鐵」及「熱紅酒」。