控翁章梁拿縣府預算做個人宣傳　國民黨：五星縣長靠包裝

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王育敏指控，中山國小新設廁所內蹲式馬桶安置位置過於靠近牆壁，難以站好、連蹲都蹲不下去；樓梯階梯深度過淺無法踩滿；校舍地磚與牆面縫隙未填實，連成人手指都能夠直接伸入；通訊線路管槽外露未適當遮蔽保護，學童會拉扯、誤觸纜線等諸多缺失。
王育敏抨擊，翁章梁的五星縣長根本是靠包裝，翁章梁將縣府行銷預算拿來做自己個人廣告，在嘉義縣全部的公車亭，及公車車身廣告上用縣府的錢為自己造神，還將縣府花錢委外製作CIS設計，擅自用在自己個人的選舉影片。
王育敏更提出嘉義縣政府新聞行銷處的預算執行書，其中一筆近10萬元的彩妝道具費被用於縣長形象梳化。王育敏進一步質疑，嘉義縣政府幫翁章梁刊登的個人廣告中的形象照片，竟與翁章梁自己個人的競選廣告照片使用的是同一組拍攝照，不論是光影、髮絲角度與服裝都一模一樣，她呼籲翁章梁公開說明，是否將縣府花錢拍的形象照用於自己私人競選之用。
台北市議員王鴻薇則痛批，她也有選舉，拍一組形象照含妝髮跟攝影師及修片，加起來不過5萬多元，請問翁章梁團隊這些9萬多的預算到底怎麼編的？花這麼多的化妝用品道具的費用是要「抹牆」？王鴻薇接著質疑，嘉義縣政府新聞行銷處的預算書投機，好幾項都是9萬多塊差一點就到10萬元，根本規避10萬元以上須公開招標的採購法規定。