控翁章梁拿縣府預算做個人宣傳　國民黨：五星縣長靠包裝

▲國民黨今召開記者會指控翁章梁，將縣府行銷預算挪用個人廣告，並痛斥翁章梁五星縣長頭銜只是包裝宣傳。（圖／國民黨提供）
▲國民黨今召開記者會指控翁章梁，將縣府行銷預算挪用個人廣告，並痛斥翁章梁五星縣長頭銜只是包裝宣傳。（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

2022-11-07 14:41:54

2022縣市長選舉11月26日舉行，國民黨今（7）日開記者會點名嘉義市縣長翁章梁，斥資8310萬蓋中山國小校舍，卻出現廁所馬桶位置太靠近牆壁、樓梯階梯深度過淺，及校舍地磚與牆面縫細未填實等公共工程問題。不僅如此，國民黨也痛批翁章梁將縣府行銷預算挪用個人廣告，嘉義縣政府幫翁章梁刊登的個人廣告形象照片，卻被翁用於自身競選廣告。國民黨砲轟五星縣長頭銜只是包裝宣傳，但公共工程粗製濫造、施政成績也不及格。

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國民黨今召開「揭開民進黨五星縣長假面具」記者會，嘉義縣長候選人王育敏表示，民進黨先前有林智堅新竹棒球場、鄭文燦八德羽球場，在監工跟驗收上存在重大疏失，罔顧民眾使用安全，現在又有翁章梁花8310萬元興建中山國小校舍。

王育敏指控，中山國小新設廁所內蹲式馬桶安置位置過於靠近牆壁，難以站好、連蹲都蹲不下去；樓梯階梯深度過淺無法踩滿；校舍地磚與牆面縫隙未填實，連成人手指都能夠直接伸入；通訊線路管槽外露未適當遮蔽保護，學童會拉扯、誤觸纜線等諸多缺失。

王育敏抨擊，翁章梁的五星縣長根本是靠包裝，翁章梁將縣府行銷預算拿來做自己個人廣告，在嘉義縣全部的公車亭，及公車車身廣告上用縣府的錢為自己造神，還將縣府花錢委外製作CIS設計，擅自用在自己個人的選舉影片。

王育敏更提出嘉義縣政府新聞行銷處的預算執行書，其中一筆近10萬元的彩妝道具費被用於縣長形象梳化。王育敏進一步質疑，嘉義縣政府幫翁章梁刊登的個人廣告中的形象照片，竟與翁章梁自己個人的競選廣告照片使用的是同一組拍攝照，不論是光影、髮絲角度與服裝都一模一樣，她呼籲翁章梁公開說明，是否將縣府花錢拍的形象照用於自己私人競選之用。

台北市議員王鴻薇則痛批，她也有選舉，拍一組形象照含妝髮跟攝影師及修片，加起來不過5萬多元，請問翁章梁團隊這些9萬多的預算到底怎麼編的？花這麼多的化妝用品道具的費用是要「抹牆」？王鴻薇接著質疑，嘉義縣政府新聞行銷處的預算書投機，好幾項都是9萬多塊差一點就到10萬元，根本規避10萬元以上須公開招標的採購法規定。

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