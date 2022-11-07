「中山73」年終精彩片單　集國內外重量級導演經典再現

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「伊朗三部曲-解讀阿巴斯」作為大師中的大師，伊朗導演阿巴斯基亞羅斯塔米為伊朗電影新浪潮的開創者之一，也是伊朗伊斯蘭革命後最具影響力的電影導演，他擅長聚焦在伊朗社會中沒有話語權的小人物，其最著名的「伊朗三部曲」以伊朗北部的科克（Koker）地區為拍攝地點，透過伊朗獨特的黃土荒丘地景與當地如同你我的平凡居民，一覽無遺的呈現導演影像樸實寫實的特色。
三部曲中每個角色面對生命的沉默叩問，都試著透過自己找出解套的勇氣，其中被英國影評人協會選為「年度50部必看佳片」之一的《何處是我朋友的家？》，幽默描繪出伊朗父權社會下的權力關係，也將孩子的純真動機描寫得淋漓盡致，是電影迷此生必看之作。11月中山73播映的阿巴斯「伊朗三部曲」為4Ｋ數位修復版本，並同步規劃專題講座，邀請影評人雀雀帶領影迷們一同解讀阿巴斯。
12月份中山73將播放泰國最具國際知名度的導演阿比查邦韋拉斯塔古作品。阿比查邦的電影風格具有獨特的超現實主義，跨足電影與當代藝術，是亞洲難得的藝術電影導演，代表作品《波米叔叔的前世今生》以風格特異的電影鏡頭，詮釋靈異與死亡間的議題，更透露出對病痛、人道與大自然的關懷，也為自己和泰國拿下第一座坎城影展金棕櫚獎，一躍登上國際影壇，之後的《華麗之墓》與《記憶》也都受坎城影展等國際影展的注目與肯定。
台北藝術大學藝術跨域研究所教授孫松榮曾說，「阿比查邦影像中最美麗的光，盡是最殘酷的歷史。在一個被軍方、皇室與宗教環伺的國度中創作與思辨的藝術家，遠離曼谷的他小心翼翼地將層層的影像內外糅合為兼容造形與批判的向度。」
11-12月的經典單元，則將連續兩個月播放台灣新電影時期大師侯孝賢的作品，侯導為台灣最重要的電影導演之一，其電影作品曾多次入圍國內外影展的重要獎項，更榮獲三屆金馬獎最佳導演獎肯定。本次放映的兩部片，一部是帶有導演自傳性色彩的《童年往事：數位修復版》，另一部則是描寫青少年成長抉擇的電影《戀戀風塵：數位修復版》，都是侯導的經典好片，不容錯過。