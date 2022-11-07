「中山73」年終精彩片單　集國內外重量級導演經典再現

▲「生生長流」描繪了在伊朗大地震後，一位電影導演帶著兒子，穿梭在斷垣殘壁間，冒險尋找他的小演員的故事。(圖／影視基金會提供2022.11.7)

中市「中山 73 影視藝文」 11-12 月放映片單精彩絕倫！ 2022 年尾聲，台中市影視發展基金會所屬中山 73 影視藝文空間接連推出國內外重量級導演作品，要讓民眾一飽眼福， 11 月導演專題選映伊朗電影大師－阿巴斯基亞羅斯塔米的經典三部曲《何處是我朋友的家》、《生生長流》、《橄欖樹下的情人》； 12 月導演專題則選映來自泰國、曾獲坎城影展金獎名導－阿比查邦韋拉斯塔古的《波米叔叔的前世今生》、《華麗之墓》、《記憶》；免費放映的經典單元則有台灣電影新浪潮大師 - 侯孝賢導演的《童年往事：數位修復版》及《戀戀風塵：數位修復版》，部部都是經典，絕對滿足影迷們的期待。

我是廣告 請繼續往下閱讀

「伊朗三部曲 - 解讀阿巴斯」作為大師中的大師，伊朗導演阿巴斯基亞羅斯塔米為伊朗電影新浪潮的開創者之一，也是伊朗伊斯蘭革命後最具影響力的電影導演，他擅長聚焦在伊朗社會中沒有話語權的小人物，其最著名的「伊朗三部曲」以伊朗北部的科克（ Koker ）地區為拍攝地點，透過伊朗獨特的黃土荒丘地景與當地如同你我的平凡居民，一覽無遺的呈現導演影像樸實寫實的特色。

三部曲中每個角色面對生命的沉默叩問，都試著透過自己找出解套的勇氣，其中被英國影評人協會選為「年度 50 部必看佳片」之一的《何處是我朋友的家？》，幽默描繪出伊朗父權社會下的權力關係，也將孩子的純真動機描寫得淋漓盡致，是電影迷此生必看之作。 11 月中山 73 播映的阿巴斯「伊朗三部曲」為 4 Ｋ數位修復版本，並同步規劃專題講座，邀請影評人雀雀帶領影迷們一同解讀阿巴斯。

12 月份中山 73 將播放泰國最具國際知名度的導演阿比查邦韋拉斯塔古作品。阿比查邦的電影風格具有獨特的超現實主義，跨足電影與當代藝術，是亞洲難得的藝術電影導演，代表作品《波米叔叔的前世今生》以風格特異的電影鏡頭，詮釋靈異與死亡間的議題，更透露出對病痛、人道與大自然的關懷，也為自己和泰國拿下第一座坎城影展金棕櫚獎，一躍登上國際影壇，之後的《華麗之墓》與《記憶》也都受坎城影展等國際影展的注目與肯定。

台北藝術大學藝術跨域研究所教授孫松榮曾說，「阿比查邦影像中最美麗的光，盡是最殘酷的歷史。在一個被軍方、皇室與宗教環伺的國度中創作與思辨的藝術家，遠離曼谷的他小心翼翼地將層層的影像內外糅合為兼容造形與批判的向度。」