助越籍失聯移工辦公益殯葬　民團撫慰到場父母

我是廣告 請繼續往下閱讀
在天主教區越籍修女翻譯之下，善願愛心協會會長郭志祥在告別式式場表示，「為阮友方君籌備辦理全套天主教公益殯葬時，發現其家境特困，為來台奔喪必需向親友舉債，因此善願8位志工集資23770元給父母來台的來回機票；再由12位志工集資3萬6千元慰問金，還商請銀行提供新鈔兼連號。新鈔隱喻象徵『重新出發、東山再起，開創新的人生』。連號代表『家庭成員的心永遠連結在一起，我們希望多少可以幫忙到這個家庭』。」
據悉，該名青年在今年9月19日在台中市南屯地下租屋處上吊，被發現時已氣絕身亡，未留下隻字片語。阮友方居住於越南中北部的宜安省，屬於窮鄉僻壤生活艱困之區域，從家中到首都胡志明市需二天一夜的車程。父母務農種稻，家中開碾米廠，讓當地居民帶成熟稻穗來碾米，一天大概可賺170元台幣。唯需過著「與老天爺相依為命」的日子，有時「風雨落、宿命敲」，一年內也會多次碰到乾旱或颱風水災。在經濟逆境情況下，孝順的兒子為了改善家中經濟以利過上更好的生活，自願選擇離鄉背井飄洋過海來到遙遠的台灣拼搏。
當時心想只要努力打拼個3到5年就可衣錦還鄉，讓父母可以退休享受他們最喜歡的閒雲和野鶴，追求荒村野橋及世外古道的悠然生活。但他馬上就遇到現實困境，那就是必需先償還父母向銀行借貸好讓他來台的仲介及手續費用二十幾萬元。這位對家庭充滿孝心的移工到台灣後即從事繁重的勞力工作，每個月所賺2萬多到3萬多元薪水通通全數寄回越南鄉下給雙親，這是承諾也是責任。在台約二年的時間裡，卻因工作不那麼熟稔，有時無法達到工廠班長的要求而被扣錢，再加上發現與當初仲介所答應的薪資不一樣，頓時感到壓力很大。
在無計可施之下，聽從同儕建議作逃逸移工，因此偷偷逃走，開始暗地接工地私工，過著沒有身份、沒有勞健保、非法打工的日子，希望趕快賺更多的錢還債。為了家人的生活，他只能暗夜打拼，一邊躲著警察及仲介，只求多賺一日是一日。過世前二天，在跟父母簡訊中感覺有些不尋常，但沒想到兒子會決定走上絕路。爸爸哭著說，「親友皆叫我要節哀，老實說我一輩子都節不了哀。」
父母親眼眶泛紅地說，來台奔喪情緒是相當複雜的，雖然哀傷痛失兒子，但來台機票、兒子公益殯葬都是台灣善願愛心協會志工無償提供，還送我們3萬6千元的扶助金，心中有種被撫慰說不出的溫暖。
善願愛心協會會長郭志祥表示，「台灣現今擁有的經濟繁榮、工業發展及民生富庶，我相信阮友方先生也為台灣的繁榮出了一份力，我也要代表台灣說一聲感謝之意。如果他可以轉換一下心境，能夠把他鄉當故鄉，那麼台灣就是他的第二故鄉。我們衷心期盼，不會再有那麼多受苦的人用生命的痛，換來他人重視社會議題。」