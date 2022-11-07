利菁點名晚輩碰瓷該認錯！網友揪出兇手是嘻小瓜

綜藝圈爆料文化盛行，之前小S主持的《小姐不熙娣》，因為Sabrina和Lulu、劉雨柔和楊皓如的雙面人話題，彼此隔空交鋒，熱門話題延燒許久，主持人利菁昨（6）日在臉書有感而發的說，「碰瓷文化」到底是爆料者品德問題，還是製作單位加油添火，「但是老娘行得正」，不怕別人爆料，更直接點名某人認錯，希望為對方保留顏面。
她的發文隨即引發聯想，由於編舞老師嘻小瓜最近在《同學來了》爆料，曾幫某天后級大咖編舞，結果對方不滿意，認為他編的舞蹈很老派，不斷痛罵嫌棄，擺明不願意學，上了40分鐘課就喊卡，讓他臉當場僵掉，在路邊難過哭了2小時，最後遭到換角。嘻小瓜所提的天后，讓人猜測是蔡依林、楊丞琳，結果他脫口關鍵字「當時我是助理主持」，迅速讓人聯想到綜藝節目《麻辣天后宮》，網友猜測主角是利菁。
利菁昨發文感嘆，碰瓷文化盛行，「好心幫了人被反咬一口」，但自己行得正，而且證據充足，點名某人做錯事還想碰瓷不可取，「但是我還是想為你保留顏面，自己認錯吧！我不想讓你母親傷心，畢竟我是軟心天后」，由於嘻小瓜曾與媽媽在《麻辣》節目裡談心痛哭，讓在場的利菁也很心疼，她這番話疑似是對嘻小瓜喊話。網友則安慰她「誰欺負妳？我幫妳出氣」、「想靠嘴別人成名不可取啊，姐的EQ傷不了你的」、「菁姐真的是宅心仁厚」。
利菁先前也被《麻辣》的助理主持曾智希爆料，指她嫌棄晚輩不會接梗，不懂掌握主持節奏，會叫人到小房間痛罵1、2個小時，她曾為此跳出來澄清，這次又被幕後爆料牽扯，難怪會生氣，她近年淡出台灣演藝圈，在大陸直播帶貨成績不錯，面對網友呼喊要她重返娛樂圈，利菁也回覆：「快了，快了。」似乎有重返演藝圈的打算。