N.Flying、Apink分隊CHOBOM接力來台！售票資訊公開
11、12月韓星週週來台辦活動，截至12月中已有16組韓團確定登台，男團N.Flying、女團Apink分隊CHOBOM陸續宣布屆時活動的售票資訊。
N.Flying由李承協、車勳、金宰鉉、柳會勝、徐東成組成，他們最後一次訪台表演已是2019年，因疫情的關係，等了3年再與台灣歌迷見面，這也是N.Flying成員入伍前，最後一次的完整體海外表演。他們將於11月26日晚間7點在大直DSPACE元動空間開唱，票價分為A區4380元（搖滾區全站席）、B區3280元（全坐席、有架高台）、身障區2190元，11月5日下午1點在KKTIX售票系統及全家便利商店機台FamilyMart啟售。
Apink分隊CHOBOM由朴初瓏、尹普美組成，2人多次隨團訪台，亦是二度以分隊方式會台灣粉絲，她們將於12月4日晚間6點在DSpace元動空間舉辦《2022 Apink CHOBOM fanmeeting [Framily]》粉絲見面會，票價分為4880元、3880元（全區對號入座），11月13日下午1點19分於全台ibon機台及網站開賣。
※【NOWnews 今日新聞
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