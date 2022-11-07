增進新住民親子感情　「海底新視界」免費活動曝

內政部移民署於111年11月5日舉辦「海底新視界」新住民免費創意活動，帶領新住民瞭解海洋環境、生物資源以及台灣如何讓漁業、養殖及水產品加工成為不可或缺的經濟、食物來源，進而影響了台灣飲食及信仰文化，讓新住民從中瞭解海洋與台灣密切的關聯性。
移民署表示，本次活動是「新住民數位應用資訊計畫」的一環，結合科技互動設施，舉辦知識型導覽活動，讓新住民及其子女一同學習，增進親子關係。本計畫更長期推廣「新住民免費電腦課程」，課程除了包含認識電腦與網路應用、行動支付與APP操作及營養健康管理APP等生活實用資訊課程，配合現今流行趨勢，也開設網紅行銷社群經營、Line貼圖設計、Podcast入門課、手機鈴聲製作與軟體應用、美學創意與賀卡排版設計、環保袋製作、額溫卡製作、溫溼度感應器程式製作等親子共學課程，讓新住民學習新知識，並提升資訊運用能力，同時也能共享天倫喜悅。以上課程內容經由計畫團隊的介紹，部分新住民表示課程內容豐富有趣，對此抱有相當大的興趣。
最後移民署提醒，本計畫除了實體課程及實作課程，「新住民數位資訊ｅ網」也提供了免費線上學習課程，只需註冊會員即可免費隨時學習，網站內的「新住民交流平臺」包括多元文化介紹及各項就業、教育等資訊，讓台灣民眾和新住民都能加深對彼此文化的瞭解。相關資訊請參見本計畫官方網站「新住民數位資訊e網」或撥打課程免付費專線：0800-005-788，亦可洽詢各地移民署服務站。