棒球／觸擊讓對手再見「煮粥」 忠孝國小晉級十六強

2022年第十四屆重光盃全國少棒錦標賽進行第2天預賽，各分組局勢逐漸明朗，當中由今年U12世界盃中華隊總教練賴朝榮率領的台中忠孝國小今天驚險過關，2連勝晉級十六強。台南崇學國小今年狀況不俗，也順利衝出重圍。





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