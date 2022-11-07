首輛台鐵柴油客車修復成功！將於鐵道博物館面世

台鐵局於交通部與文化部「台北機廠活化轉型鐵道博物館園區」合作備忘錄架構下，與國家鐵道博物館籌備處共同建置國家鐵道博物館軟硬體與鐵道文化資產保存。自107年末雙方簽署DR2102等4輛柴油客車之修復合作協議起，經歷3年詳實的調查研究、訪談諮詢及規劃協調，於110年6月正式啟動修復作業，已於今（2022）年10月完成首輛DR2303號柴油客車修復，並將於112年完成其餘三輛車之修復作業。
台鐵表示，本案計劃緣由係107年文化部委託台師大地理系洪致文教授辦理之「台北機廠珍貴車輛展示資源研究調查」建議曾於台北機廠及過去的唐榮鐵工廠股份有限公司數次改造之DR2100~2400型柴油客車，為鐵道發展史中劃時代且深具文化、歷史意義之珍貴車輛。故雙方優先規劃將僅存之4輛車進行保存典藏，並啟動合作修復與展示教育計畫。
目前首輛車DR2303號已完成修復作業，另外3輛DR2102、DR2203、DR2404將持續透過雙方共同組成之「文物車輛維修專案小組」推動全案進行，確保修復成果符合國人及鐵道文化界期待。本案四輛車中，DR2102及DR2404號產權屬台鐵局，另二輛屬國家鐵道博物館籌備處所有。其中DR2303號已於111年10月完成修復作業，後續將於國家鐵道博物館開館後進行車輛動態展示，提供參觀遊客搭乘，體驗鐵道樂趣並達推廣鐵道文化之目的。