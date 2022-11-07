34歲愛雅「扎扎實實嫁給愛情」　歷經15年終於找回彼此

▲34歲愛雅結婚，感性發文惹淚。（圖／愛雅臉書）
▲34歲愛雅結婚，感性發文惹淚。（圖／愛雅臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-11-07 15:25:11

34歲的愛雅（舊藝名：張艾亞）今（7）日爆出結婚喜訊，上月低調與老公「W先生」登記結婚，鮮少談論感情的她，稍早也發文放閃，幸福感表露無遺。

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▲愛雅分享與老公的幸福愛情。（圖／愛雅臉書）
▲愛雅分享與老公的幸福愛情。（圖／愛雅臉書）
愛雅珍惜和老公，短暫相遇的美好，「18歲的我遇見25歲的他 ，5年後的我們曾經短暫的交往過，中間就失聯的各自安好。」而擁有對方後，黑暗面也不再黑暗，「當生命出現了裂縫，卻有陽光照亮進來，媽媽的離去，他再次走進我的生命裡，陪著我越過人生低谷，一點一滴的呵護我、疼惜我，緊緊牽著我的手從未放開。」認為在對的時間，是老公讓她看見愛情的模樣，「經歷過風風雨雨的我們，不同的時空再相遇，了解彼此這些年的跌跌撞撞，接受過去並珍惜當下，擁有過往的我們，成就現在的我們，才能將一瞬間化成一生的陪伴。」

身為藝人的愛雅，形容自己以「圈內」的身分，圈住了老公，「有智慧的他，對我的萬般寵愛，在我們擁抱的時候，左右同時感覺到心臟的跳動，唯有那時，我感受到生命是平衡而完整的。」笑說可靠踏實的老公，還在適應老婆是圈內人，「請大家多給我們一些空間，他瘦回巔峰會再露臉給大家。」

另外，愛雅也不忘感謝，始終不離不棄的愛人、摯友們，並向老公告白，「謝謝你陪著我走過那些，我以為我越不過的坎，謝謝你經過了15年，還是像當年一樣愛我，謝謝你傾盡所有，只為了換我一個笑容，謝謝你參與我的生活，讓我們因為愛而了解對方、照見自已，謝謝你成為我的天，讓我相信世界上還有如此美好的愛情。當我，成為我們，我們都能擁有讓彼此幸福的能力，每一天，睜開眼到閉上眼，都想有你在身邊，喜歡是瞬間，愛是彼此，婚姻是承諾，每一次身分的變化，是挑戰也是練習，我們相愛相伴，展開屬於我們的故事，我想這就是美好生命的意義，爾後的我們，都會一直牽著手，不會放開，雖然你很愛放屁，雖然你有點愛碎念，但這就是我要的生活。原來，當你渴望追求某種事物，整個宇宙都會幫你完成，相信愛，總有最好的安排。」最後更激動形容自己「扎扎實實的嫁給愛情」。

▲愛雅自爆曾一餐吞21顆減肥膠囊。（圖／愛雅臉書）
▲愛雅上月升格人妻。（圖／愛雅臉書）

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