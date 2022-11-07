34歲愛雅「扎扎實實嫁給愛情」　歷經15年終於找回彼此

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身為藝人的愛雅，形容自己以「圈內」的身分，圈住了老公，「有智慧的他，對我的萬般寵愛，在我們擁抱的時候，左右同時感覺到心臟的跳動，唯有那時，我感受到生命是平衡而完整的。」笑說可靠踏實的老公，還在適應老婆是圈內人，「請大家多給我們一些空間，他瘦回巔峰會再露臉給大家。」
另外，愛雅也不忘感謝，始終不離不棄的愛人、摯友們，並向老公告白，「謝謝你陪著我走過那些，我以為我越不過的坎，謝謝你經過了15年，還是像當年一樣愛我，謝謝你傾盡所有，只為了換我一個笑容，謝謝你參與我的生活，讓我們因為愛而了解對方、照見自已，謝謝你成為我的天，讓我相信世界上還有如此美好的愛情。當我，成為我們，我們都能擁有讓彼此幸福的能力，每一天，睜開眼到閉上眼，都想有你在身邊，喜歡是瞬間，愛是彼此，婚姻是承諾，每一次身分的變化，是挑戰也是練習，我們相愛相伴，展開屬於我們的故事，我想這就是美好生命的意義，爾後的我們，都會一直牽著手，不會放開，雖然你很愛放屁，雖然你有點愛碎念，但這就是我要的生活。原來，當你渴望追求某種事物，整個宇宙都會幫你完成，相信愛，總有最好的安排。」最後更激動形容自己「扎扎實實的嫁給愛情」。