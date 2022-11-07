台版三上悠亞「低胸背心」露神秘部位！坐階梯曬絕美長腿
藝人林莎擁有甜美臉蛋、D級火辣身材，因長相神似三上悠亞，也被封為「台版三上悠亞」，她入主節目《食尚玩家》後爆紅，擄獲許多粉絲的心，IG更坐擁95.8萬粉絲追蹤。她今（7）日在IG曬出穿著「低胸背心」坐階梯上露美腿喝椰子汁的辣照，仔細看還能看見「腳趾」，也讓網友紛紛讚翻「女神好美」、「好漂亮」。
林莎今天在IG曬出在泰國拍的美照，只見她上身穿著撞色低胸背心，下身搭配土色系短窄裙，坐在磚頭階梯上，拿著超大椰子，對著鏡頭露出甜美微笑；視線往下移，絕美白皙長腿一覽無遺，她腳上穿著夾腳拖，隱約能看見腳趾，引起「足控」粉絲無限遐想。
林莎則在文內透露她人已經到泰國，「好久沒來清邁了，以前過年都會全家人帶阿嬤來叔叔家探親，湄公河上划船、森林滑索、泡溫泉、動物園、採草莓等，享受各種大自然的行程，以為把清邁都玩遍了」，豈料這次跟著《食尚玩家》瘋狂總部的行程，讓她第一個景點就大開眼界，「請大家一定要期待我們這次的泰國之旅，絕對豐富又好玩 」。
貼文及照片一出，網友也紛紛留言，「林莎美人兒到哪都美麗」、「林莎太美了啦，怎麼可以那麼的可愛」、「太美了吧」、「很美很迷人」、「好期待播出」、「女神好美」、「好漂亮」。（編輯：郭佩蓉）