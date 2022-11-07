澎湖40名移工一夜失聯？移民署：僅有7人紀錄、追回3人
有媒體報導澎湖一夜40名合法移工集體失蹤，移民署接獲消息後，立即與澎湖縣警察局刑警大隊、航警局馬公分駐所、刑事局中打中心及海巡署成立專案小組積極查緝，並報請台灣澎湖地方檢察署指揮偵辦。經第一時間與澎湖縣政府勞工科聯繫確認，自111年11月1日至2日註記有7名移工失蹤，尚無一夜出現40名合法移工集體失聯的情形，案經專案小組全力追查，現已將其中3名失聯移工查處到案，刻正循線偵辦中。
移民署表示，專案小組於案發後掌握7名失蹤移工均前往台灣本島，經移民署結合澎湖縣警局刑警大隊、刑事局中打中心共同合作，已查處其中3名印尼籍失聯移工到案，並將深入追查失聯原因，調查幕後有無不法集團操控，針對其餘失聯對象，專案小組仍將持續掌握行蹤，積極查處到案，以遏止移工無故曠職或失聯等情況再次發生。
移民署強調，現階段已加強查處力道，陸續查獲多起鼓動移工失聯或非法仲介集團等案件。然而，移工發生失聯，關乎整體勞動力市場政策，本署已陸續提供勞政主管機關政策建議，冀從源頭防止移工發生失聯。
另有關外界質疑為何通報需滿3日才算失聯一事，移民署表示，依勞動部主管之就業服務法第五十六條規定，受聘僱之外國人有連續曠職三日失去聯繫或聘僱關係終止之情事，雇主應於三日內以書面載明相關事項通知當地主管機關、入出國管理機關及警察機關。但即使失聯未滿三天，雇主仍得以書面通知入出國管理機關及警察機關執行查察，不受失聯三天之限制。移民署執行查察均依規定辦理，相關意見將會轉請主管機關參考研議。