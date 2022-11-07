助新住民考證　食物製備技術士證照輔導班登場

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勞工處長黃錦源表示，「食物製備技術士證照輔導班」內容強調食品安全衛生的操作規定，強化學員具備食材處理與烹調共通之基本技能，以銜接各國多元文化的料理。他說，本次職訓班特別適合新住民夥伴融入獨特且具創意的烹飪巧思，發想各式特色料理、一展長才，且學員取得食物製備技術士證照後即符合餐飲業從業人員資格規定，提升新住民朋友的職場競爭力。
黃錦源處長補充，市府自104年起連續8年辦理新住民職業訓練專班，其中烹飪課程一直是新住民朋友最愛的就業課程之一，考量多元創意及異國料理不斷推陳創新，原有的中餐烹調與西餐烹調兩項技能檢定，已無法涵蓋餐飲業多元料理的發展現況，因此今年特別開辦「食物製備技術士證照輔導班」，滿足多位新住民朋友的需求。
勞工處表示，來自泰國的新住民學員周凡琦，已於107年參加竹市府的職訓、取得中餐烹調技術士證，今年更是勇敢頂下咖啡廳，更名為「泰食邁」，今年也參加食物製備技術士證照輔導班，成果作品為「泰式酸辣海鮮湯」，作品融入泰國家鄉的元素，展現出異國料理的獨特風味。
周凡琦在17年前嫁來台灣，為精進自身料理技能，今年參加了職訓課程，包括創業經營規劃、產品成本控制，並創造融合家鄉味的私房泰式料理，希望能從小頭家變身新星頭家，讓自己的複合式咖啡廳高朋滿座。
勞工處表示，為促進新住民學習專業技能，提升就業能力，市府每年皆會辦理相關職業訓練課程，歡迎對新住民職訓課程有興趣者，持續關注新竹市政府勞工處官方網站以及FB粉絲專頁，了解各項最新資訊，讓市府助您築夢圓夢