首例BQ.1侵台！黃立民籲打BA.5疫苗最好　鬆綁要看5指標

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，BQ.1是Omicron BA.5次分支變異株之一，根據世衛資料，BQ.1變異株及其子代已於至少65個國家檢出，近期主要在美國和歐洲成長快速，在美國佔比已達35%。
羅一鈞提到，世衛表示，相較其他Omicron主要流行株，BQ.1的疾病嚴重度未增加，但BQ.1的新突變可能具有免疫逃脫優勢，因此可能有較高的重複感染機率，現有疫苗包含原始株與次世代疫苗對BQ.1感染的保護效果可能減少，但對於重症的保護效果應無重大影響。
黃立民直言，「它（疫苗）的效果越來越不明顯阿！這就是為什麼BQ.1病毒越來越多的原因」，不過他也說，疫苗對於防住院、重症與死亡仍然有效，打完疫苗3到6個月之內，對於重症跟死亡都有不錯的保護效果，目前對於BQ.1來說，BA.5已經是最好的疫苗了，「因為沒有比它更接近BQ.1了」
黃立民也解釋，成為優勢病毒首先要觀察免疫逃脫能力，第二要觀察病毒在其他國家要「越來越能站穩腳步」，例如在某一國家持續提高佔比，或者有多國皆提高佔比，更是一個強力的證據，因此若BQ.1已經在美國佔比提高至35%，「那這是一個很強的證據說，它在別的國家也可以成為主流」。
不過面對BQ.1是否可能成為台灣優勢病毒株，黃立民分析「這是很競爭的」，除了BQ.1還有其他病毒株，因此要看哪一個病毒株先進入台灣，假設若有差距不遠的病毒株已經進入台灣，也可能成為主流病毒株，各國情形都有點不一樣，必須要持續觀察。
時節進入秋冬，變異株層出不窮，黃立民建議，可以持續鬆綁，但必須要「慢慢鬆綁，一面鬆綁一面觀察」，若鬆綁後疫情沒有惡化，就可以繼續鬆綁，但若鬆綁後疫情不穩定開始惡化，可能就要停止鬆綁腳步，甚至可能要稍微變嚴格一點，需要動態調整。
黃立民進一步指出，各種生活確診者與接觸者隔離天數、活動人數上限都是可以考慮鬆綁的方向，但在鬆綁時，仍要看感染人數、重症人數、死亡人數、醫療量能、病床數等重要的指標。
至於民眾方面，黃立民提醒，要做的就是維持比較嚴格的防疫行為，包含戴口罩、勤洗手、保持距離是最重要的基本原則，再來如果最近3個月內沒有打過疫苗，最好再去打一針，也要勸親朋好友接種疫苗，也要留意自己的健康狀況，若有懷疑染疫可能性，就盡量不要與他人接觸。
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