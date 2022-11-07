Google雙11優惠！前代旗艦機最多省7千 買手機送電視棒
雙11購物節本周進入白熱化，Google旗下硬體裝置也同步參戰，於今（7）日開始推出折扣，且刻意將優惠戰線拉長到12/15，準備率先搶攻聖誕節的交換禮物市場。今年雙11優惠包含一系列手機、電視棒優惠，購買新機Pixel 7系列送Chromecast，上一代旗艦機Pixel 6 Pro則是一口氣降7千。
Google今年雙 11 購物節於11/7~12/15推出，祭出各式的優惠，包含購買Pixel 7 或Pixel 7 Pro新機，就可獲得免費獲得 Chromecast (支援 Google TV, HD)贈品價值1,199元，需兩項商品都放入購物車。此外，上一代旗艦機Pixel 6 Pro，原價26990元，12/15前下單可以現省7000元，不用2萬就能購入，價格挺香！
除了新機和上一代旗艦款，還有Pixel 6a原價13990元，特價10790元，可以幫荷包省下3200元。購買 Pixel 6則有4,000元折扣，特價後的價格為14,990元。此外還有Nest Hub (第 2 代)，可現省881元、Chromecast(支援 Google TV, 4K)，折價 200元。