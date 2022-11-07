六十年液態黃金　大稻埕外銷老茶原裝開箱

1960 年「柯成興茶行」保存近一甲子的原箱茶，今由台北「逸春商行」舉辦台灣老茶開箱，在古物鑑定專家秦嗣林、知名茶文化作家吳德亮見證下進行開箱，滿口花香的「珍蘭鐵觀音」與人蔘蔘氣的「吉－包種」，透過聞人藏家與分享，一窺台灣老茶的神秘世界。

我是廣告 請繼續往下閱讀

逸春商行表示，古人有云，寧可三日無糧，不可一日無茶，台灣因氣候溫暖潮濕、雨量充沛，加上地形、土質吃均適於茶葉栽種，最早清代文獻（諸羅縣誌）即紀載山茶野生茶樹。

逸春商行指出，西元 1875 年「柯成興茶行」成立於廣東省鳳凰鎮，後為泰國出名的四大茶商之一，以 「金龜朝北斗」為標誌，於台灣及泰國進行茶葉進出口等營業項目。台灣的柯成興茶行，位於大稻埕貴德街専門收購茶葉、加以精製出口外銷， 1975 年台灣柯成興茶行改為貿易公司停止銷售茶葉，因此製作於 1960 年代前後的各式封箱台灣老茶，完好封存於台灣倉庫近一甲子。

知名茶文化做家吳德亮表示，「樹蘭」屬常綠小喬木或灌木，盛開時有如串串珍珠般大小金晃晃的黃花，因此又名珍珠蘭或珍蘭，引進台灣已有三百年，花香清雅，將茶葉乾燥冷卻後與花混合放置一晝夜，再文火烘焙、花不篩分，也有直接以樹蘭花燻做花茶。

60 年陳期的樹蘭鐵觀音，以銀壺沖泡，第一至第三泡，口腔內滿滿的花香所佔領，至第四泡後才開始出現鐵觀音應有的「官韻」，而古檀木香更遲至第五泡後才驟然湧現，茶湯質濃豐郁而飽滿，但每泡都有不同的韻味與魅力。

資深茶友秦嗣林分享，包種茶有如情竇初開的少女，散發出迷人的淡淡清香，「吉」字號的南港老包，沉睡 60 年後悠然甦醒，蛻變為魅力無限的熟女貴婦，風情萬種地釋放飽滿的蔘香與中藥香，更顯甘醇潤滑，令人深深沉醉，開湯後不僅風味、茶氣、陳韻均屬上乘，甘醇厚實的口感，與喉韻較諸陳年普洱也毫不遜色。