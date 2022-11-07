獵風者衛星暫定明年3月發射　蘇揆：領軍台灣產業上太空

▲行政院長蘇貞昌今（7）日前往國研院太空中心視導，獵風者衛星將進入「全功能測試」最後階段，暫定明年3月發射。（圖／國科會提供）
▲行政院長蘇貞昌今（7）日前往國研院太空中心視導，獵風者衛星將進入「全功能測試」最後階段，暫定明年3月發射。（圖／國科會提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-11-07 16:21:08

今年是台灣的太空元年，我國第一顆由國科會轄下國家實驗研究院國家太空中心自製的氣象衛星「獵風者Triton （Formosat-7R）」，準備進入「全功能測試」的最後階段，暫定明年3月發射。行政院長蘇貞昌今（7）日前往國研院太空中心視導，並表示，政府全力支持太空產業，期待獵風者衛星能成為領頭羊，領軍產業界上太空。

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國研院太空中心主任吳宗信表示，獵風者衛星是觀測風場的衛星，原屬於福爾摩沙衛星七號計畫中的自主衛星（FORMOSAT-7R），後因任務調整而命名為「獵風者」。獵風者的任務酬載為自製「全球衛星導航系統反射接收儀（GNSS-R）」，在低地球軌道上蒐集由海面反射的全球導航衛星訊號，利用訊號反射的物理特徵推算海面風速，期待能成為颱風預報的關鍵數據，進一步提升預報準確度。

吳宗信指出，獵風者衛星於2014年完成初步設計、2015年完成關鍵設計、2017年開始組裝，至今年7月組裝完成後，開始進行各種測試。現已完成各種動態測試，即將進入最後的全功能測試階段，預計將於11月底完成，確認所有功能正常；待2023年1月初通過運送前審查會議後，於1月底起運至南美洲法屬圭亞那，3月搭乘法國亞利安太空公司的織女星C型（VEGA C）火箭發射升空。

蘇貞昌表示，政府非常重視太空科技與產業的發展，他在2019年上任後核定的第一份公文，就是第3期國家太空科技發展長程計畫。後來立法院在2021年5月31日三讀通過「太空發展法」，並於2022年1月20日正式實施，其中揭示了我國太空發展基本原則，包括尊重國際公約及相關規範、培育太空人才等，並明定以國科會為主管機關，會同經濟部及其他有關機關，共同促進我國太空產業的健全發展。

蘇貞昌強調，全球太空經濟崛起，台灣的太空科技得利於30年來的衛星研製與成熟靈活的民間產業，站在相對優勢的位置，政府將全力支持，帶領台灣的產業界一起進軍全球產業鏈，打造第二座「護國神山」；期許獵風者成功發射，順利執行任務，為台灣太空產業引路。

國科會主委吳政忠說，獵風者衛星傳承福爾摩沙衛星五號的經驗並進一步提高自製占比達82%，升空後將可驗證10項台灣自行研發的關鍵元件與技術，因此除了氣象觀測任務，還肩負取得各項太空科技「飛行履歷」的使命，成為台灣太空產業鏈進軍國際的領頭羊。

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