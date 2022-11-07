獵風者衛星暫定明年3月發射　蘇揆：領軍台灣產業上太空

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吳宗信指出，獵風者衛星於2014年完成初步設計、2015年完成關鍵設計、2017年開始組裝，至今年7月組裝完成後，開始進行各種測試。現已完成各種動態測試，即將進入最後的全功能測試階段，預計將於11月底完成，確認所有功能正常；待2023年1月初通過運送前審查會議後，於1月底起運至南美洲法屬圭亞那，3月搭乘法國亞利安太空公司的織女星C型（VEGA C）火箭發射升空。
蘇貞昌表示，政府非常重視太空科技與產業的發展，他在2019年上任後核定的第一份公文，就是第3期國家太空科技發展長程計畫。後來立法院在2021年5月31日三讀通過「太空發展法」，並於2022年1月20日正式實施，其中揭示了我國太空發展基本原則，包括尊重國際公約及相關規範、培育太空人才等，並明定以國科會為主管機關，會同經濟部及其他有關機關，共同促進我國太空產業的健全發展。
蘇貞昌強調，全球太空經濟崛起，台灣的太空科技得利於30年來的衛星研製與成熟靈活的民間產業，站在相對優勢的位置，政府將全力支持，帶領台灣的產業界一起進軍全球產業鏈，打造第二座「護國神山」；期許獵風者成功發射，順利執行任務，為台灣太空產業引路。
國科會主委吳政忠說，獵風者衛星傳承福爾摩沙衛星五號的經驗並進一步提高自製占比達82%，升空後將可驗證10項台灣自行研發的關鍵元件與技術，因此除了氣象觀測任務，還肩負取得各項太空科技「飛行履歷」的使命，成為台灣太空產業鏈進軍國際的領頭羊。