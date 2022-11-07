獨／聞大炳被汙衊成藥頭 小炳遭群毆「付5千元當賠償」
已故藝人大炳（余炳賢）過去以「嘴巴大」，用嘴含自己的拳頭聞名，也時常模仿、反串各界人物，後來數度吸毒遭逮後，形象跌至谷底，到了2012年因肺炎、多重器官衰竭病逝，享年37歲。弟弟小炳（余俊賢）後來也淡出演藝圈，他近日自爆從3位年輕人口中，聽到汙衊哥哥的字眼，讓他忍不住想替亡兄討公道，怎料卻被3位年輕人暴打，無奈現在臉腫成像豬頭，模樣令人不捨。
記者稍早致電詢問小炳傷勢，他表示前天早上有去看醫生，臉頰消腫不少，沒有傷及其他部位，「我當下有刻意保護鼻子，畢竟我這鼻子要20萬。」心情似乎不受影響，也還原當時經過，「我去基隆辦事情，在一家牛肉麵店用餐，有3個年輕人不知道是不是故意衝著我來，說我哥是藥頭、去殘害別人，但如果他真的去賣，賺很多錢，為什麼我現在還要去租房子？」語氣激動之餘，也笑說回家有被媽媽罵，不過他不後悔，認為替大炳討公道並沒有錯。
小炳透露當時是先抓起一位男子的衣領，氣喊：「你剛說什麼？再說一次？」隨後就被另外2位男子毆打，整個人還躺在地上，「我後來有拿椅子揮他們，剛點完的牛肉麵和小菜，也都灑在他們身上，他們應該有被燙傷，衣服有被我撕破。」坦言當時心中突然有種執念，「無關你是誰，我都要把你摔過去。」不滿無故被陌生人踩底線。
後來年輕男子看到狀況不對，就落荒而逃，小炳表示有向老闆娘致歉，並付5000元當作求償，老闆娘收下後，也把他訓斥一頓，認為他根本不需要跟小孩計較。小炳也分享未報警的原因，「他們年輕人看起來才國二、國三，不希望他們留下案底，誰小時候不犯錯？我有揍到就好，所以已經原諒了！」
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