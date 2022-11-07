鄭州首對防疫公開道歉！力推15措施保障富士康員工

河南省鄭州市疫情影響甚鉅，官方昨（6）晚上舉行新聞發佈會首度針對疫情爆發後的防疫問題進行公開道歉，也推出15項措施為富士康鄭州廠員工提供多方面保障，表示將配合現行防疫政策，讓員工們能安全、有序地返鄉，並且尊重員工們的去留意願等。
今年9月起河南鄭州成為爆發嚴重疫情的多點之一，然而鄭州當局在防疫工作行為卻備受外界詬病，尤其是在10月富士康廠區傳出防控問題，引發員工赤腳逃離、恐慌返鄉的爭議使鄭州成為焦點。鄭州市政府副秘書長李慧芳在記者會上表示，由於多鏈條傳播影響和多點位爆發衝擊，導致防疫工作出現封控管控不精細、轉運隔離不及時、資源儲備不充分、物資供應不均衡等問題，「給大家的工作和生活帶來了嚴重影響，對此我們深感不安並深表歉意。」
這是鄭州疫情爆發以來，當局首度公開道歉，此前中國國家疾控局才在5日點名批評，鄭州市府任意擴大限制出行範圍、隨意靜默封城代替管控。鄭州疫情防控指揮部也在會上指出，將力推《富士康科技園員工關愛15條措施》從生活保障、防疫安全、環境消殺、人文關懷、員工權益等五個方面提供保障。
其中包含準時一日三餐配送到IT社區11個公寓、設立醫務室，方便員工就近就醫、設置核酸檢測採樣點100個，免費為員工提供核酸單採服務、開通24小時心理疏導熱線，每日主動回訪等服務；同時也稱將充分尊重員工的去留意願，符合現行防疫政策的，組織員工安全有序返鄉。對隔離結束後願意返崗的員工，督促企業及時兌現相關激勵政策。