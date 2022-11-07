台開股東臨時會「技術性流會」？董座邱于芸說分明

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台開指出，今日原定於會中完成4席董事及3席獨立董事改選議案，因流會宣告無法進行改選。外界質疑，董事長邱于芸與同陣營股東技術性流會，對此，邱于芸表示遺憾，會後也親上火線說明。
邱于芸表示今日的股東臨時會，由董事會召集、公司出資，遵循法規回應3.7%股東提案舉辦。要求成會的股東，也是抨擊私募的股東。公司必須耗費數百萬的救命基金被動配合，若能以她個人意志決，她不會同意把資金耗費在舉行這次的股東臨時會。
邱于芸認為，現下股臨會再度流會，某種層面上，也等同體現絕大部分的股東意志：並不同意對議案進行討論。雖外界部分認為此次流會為「技術性流會」，但她指出，流會也意味著大部分股東支持並認同現階段經營團隊。
邱于芸在會後分享她近來讀到莫言《檀香刑》裡的「凡事總要稍留欠缺，才能持恆」，將滿未滿，才是人生最大圓滿。大音希聲，大象無形。她感謝股東們以「不出席股臨會」的行動支持她，表示自己「任期未滿，會繼續努力」。
她也公開對練台生喊話，表示若練董真心為台開、有心幫忙，可協助自吳子嘉處，取回台開子孫公司負責人、印鑑與相關財會資料，讓台開順利重生。台開將於12月7日辦理111年度股東常會。在此次未改選的狀況下維持現階段董事任期，將於明年6月30日舉行三年一次的董監事改選。