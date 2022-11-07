台開股東臨時會「技術性流會」？董座邱于芸說分明

▲台開股東臨時會7日登場，但因出席人數不足以致流會。圖為董座邱于芸。（圖／台開提供）
▲台開股東臨時會7日登場，但因出席人數不足以致流會。圖為董座邱于芸。（圖／台開提供）

記者許家禎／台北報導

2022-11-07 17:02:57

因財報難產下市的土地開發公司台開今（7）日召開由練台生、歐淑卿、鄭金鴻等合計3.7%股東發起要求之111年度第一次股東臨時會。由於出席率21.91%未過半，因出席人數不足以致流會。對於外界認為此次流會為「技術性流會」，台開董事長邱于芸指出，流會也意味著大部分股東支持並認同現階段經營團隊。

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台開今日召開股東臨時會，由年代電視及錢櫃董事長練台生的市場派發動召開，欲全面改選7席董事，挑戰慧洋海運董事長藍俊昇主導的公司派，不過出席率僅21.91%未過半，以流會收場。

台開指出，今日原定於會中完成4席董事及3席獨立董事改選議案，因流會宣告無法進行改選。外界質疑，董事長邱于芸與同陣營股東技術性流會，對此，邱于芸表示遺憾，會後也親上火線說明。

邱于芸表示今日的股東臨時會，由董事會召集、公司出資，遵循法規回應3.7%股東提案舉辦。要求成會的股東，也是抨擊私募的股東。公司必須耗費數百萬的救命基金被動配合，若能以她個人意志決，她不會同意把資金耗費在舉行這次的股東臨時會。

邱于芸認為，現下股臨會再度流會，某種層面上，也等同體現絕大部分的股東意志：並不同意對議案進行討論。雖外界部分認為此次流會為「技術性流會」，但她指出，流會也意味著大部分股東支持並認同現階段經營團隊。

邱于芸在會後分享她近來讀到莫言《檀香刑》裡的「凡事總要稍留欠缺，才能持恆」，將滿未滿，才是人生最大圓滿。大音希聲，大象無形。她感謝股東們以「不出席股臨會」的行動支持她，表示自己「任期未滿，會繼續努力」。

她也公開對練台生喊話，表示若練董真心為台開、有心幫忙，可協助自吳子嘉處，取回台開子孫公司負責人、印鑑與相關財會資料，讓台開順利重生。台開將於12月7日辦理111年度股東常會。在此次未改選的狀況下維持現階段董事任期，將於明年6月30日舉行三年一次的董監事改選。




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