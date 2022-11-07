台灣孔劉揪女神「重現情侶照」！網驚：林襄以後怎嫁人

▲梁赫群（右圖左）與林襄模仿孔劉（左圖左）與全度妍的雜誌合影，還原度超高。（圖／翻攝自梁赫群FB）
▲梁赫群（右圖左）與林襄模仿孔劉（左圖左）與全度妍的雜誌合影，還原度超高。（圖／翻攝自梁赫群FB）

記者江芷稜/綜合報導

2022-11-07 17:19:142022-11-07 17:51:58

主持人梁赫群因為長相某些角度神似韓星孔劉，在綜藝節目上被封「台灣孔劉」，開始走上模仿男神的不歸路，經常曬出與孔劉相同角度或服裝的自拍照，讓粉絲看了哈哈大笑，影迷忍不住想揍人，好友阿喜、何妤玟、于子育等人配合操作，與他同框拍攝CP合影，成為網友關注「笑點」，他今（7）日端出超大咖的啦啦隊女神林襄，一起模仿孔劉、全度妍情侶照，引發粉絲熱烈迴響，也驚訝地說：「叫林襄以後怎麼嫁人！」

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▲梁赫群（右圖）扮台灣孔劉太出名，連孔劉（左圖）本尊都關注到了。（圖／翻攝梁赫群FB）
▲梁赫群（右圖）扮台灣孔劉太出名，連孔劉（左圖）本尊都關注到了。（圖／翻攝梁赫群FB）
▲梁赫群表示扮演孔劉的原則，就是不會醜化對方。（圖／翻攝梁赫群FB）
▲梁赫群表示扮演孔劉的原則，就是不會醜化對方。（圖／翻攝梁赫群FB）
梁赫群與林襄模仿的是孔劉與全度妍2015年為韓國《W雜誌》拍攝的黑白情侶畫報，男神手裡拿著煙，全度妍則是嘟嘴模樣，疑似在吹散煙圈，不過林襄日前才因抽煙惹議，操作極其敏感，梁赫群立刻從善如流，把手上的煙換成口香糖，非常幽默。林襄則戴著棒球帽，嘟嘴賣萌模樣很俏皮，兩人搭檔起來並不違和。

▲林襄在IG擁有140萬人追蹤，是知名的啦啦隊女神。（圖／翻攝自林襄FB）
▲林襄在IG擁有140萬人追蹤，是知名的啦啦隊女神。（圖／翻攝自林襄FB）
▲為了不惹爭議，梁赫群（右圖左）與林襄的合影把孔劉手上的香煙換成口香糖。（圖／翻攝自梁赫群FB）
▲為了不惹爭議，梁赫群（右圖左）與林襄的合影把孔劉手上的香煙換成口香糖。（圖／翻攝自梁赫群FB）
林襄在IG擁有140萬人追蹤，是許多襄民們愛戴的啦啦隊女神，果然梁赫群曬出合影後，立刻找到流量密碼，大批襄民趕到，要他放開那個女孩，林襄則留言3個笑哭的符號，粉絲回覆「襄民們要抗議了啦」、「妳犧牲太大了」、「知道妳是被逼的」、「這次委屈妳了」，梁赫群這次用黑白照呈現合影，加上長瀏海遮住半張臉，被網友笑說，「感覺頭髮很久沒洗了」、「找對方向了啦，照片越暗感覺越好」、「遮住臉就對了」，佩服他能邀到林襄女神，建議他未來這樣拍就對了！

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