特企／隨手友善地球！選對衛生紙替永續盡心力

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森林認證，友善地球永續環保
近幾年地球暖化的問題越來越受到重視，國際間提倡環境永續的聲浪也節節高升，環保，這兩個字其實一點都不遙遠，真的可以從身邊做起，從個人到企業，都可以替地球環境與人類未來盡一分力。家樂福也不落人後，從2019年開始，家樂福永續商品自有品牌便開始致力於永續森林政策，到了今年，2022年，自有品牌衛生紙、面紙、廚房紙巾、濕巾產品，全都符合森林認證體系。
什麼是森林認證呢？森林認證是由獨立的第三方，依照既定的標準，對森林經營進行驗證，符合標準才能得到的認證，主要是為了促進森林可持續經營，包括森林經營認證（FM）和產銷監管鏈認證（CoC）。目前國際間最大的兩個森林認證系統是FSC（Forest Stewardship Council）森林管理委員會，與PEFC（Programme for the Endorsement of Forest Certification）森林驗證認可計畫委員會。擁有森林認證標章，代表本項產品的材料來自被認可的「良好管理森林」，也就是這森林的管理符合友善地球、維護環境與生態平衡、永續經營等條件。
選擇森林認證衛生紙，你也可以替永續盡一分力
家樂福永續商品自有品牌的衛生紙、面紙、廚房紙巾、濕巾產品，如家樂福抽取式衛生紙、家樂福濕式衛生紙、家樂福平版式花紋衛生紙等都擁有森林認證標章，也就是說，這些產品所使用的材料，符合可持續性森林管理、可追溯紙材來源，還會每年追蹤稽核產銷監管鏈，維護環境與生態平衡，從選材就開始在意是否友善地球，替永續環保盡一分力。
除了符合森林認證、支持森林永續發展，家樂福自有品牌衛生紙更使用100%原生紙漿，不含螢光劑、透過超高溫殺菌，加上觸感柔軟不易破、可分散於水中，不容易塞馬桶的特質也相當方便，集環保、安心、好用與超值於一身，這樣的衛生紙，當然不容錯過，為了讓更多人體驗家樂福衛生紙的好用魅力，即日起到11月30號，家樂福推出會員專屬的敬老活動，只要使用台北敬老、愛心悠遊卡支付，量販店單筆消費滿660元以上，或超市單筆消費滿399元以上，就能獲得「家樂福自有品牌衛生紙 (6入) 免費兌換券一張」，體驗家樂福自有品牌衛生紙，就趁現在！