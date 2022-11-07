充電站為電動車發展關鍵　學者提3建言面對產業挑戰

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成功大學電機系教授楊宏澤於「因應電動車充電發展之電網規劃研討會」表示，目前電動車充電裝置正面臨3大挑戰，首先是再生能源占比急速增加，夜間峰供電能力驟減，再來是充電樁加速佈建，可能會導致需求端配電容量不足，以及跨國市場尚缺乏統一系統與通訊標準等。
楊宏澤指出，充電站是電動車發展關鍵，除了市場考量外，還要有完整的法規、電器規格及運作模式，且建置規劃初期政府就應全力參與。以英國為例，就由政府帶頭帶領G2VA（Grid to Vehicle）／V2G（Vehicle to Grid）充放電鹼證計畫，以智慧能源平台聚合、最佳化調度方式，讓電力可以在電動車及供電網間往返，成為電網運行一大助力，車主也能從中獲得報酬。
至於在電動車充電站建置上，荷蘭設立「國家級智慧電網架構」，讓電動車電池能夠為電網系統所用，並參與輔助服務等能源交易，帶動荷蘭電動車佔比大幅成長。
楊宏澤認為，台灣在推動電動車發展，可參考國外作法，並持續擴大需量反應規模及輔助服務市場發展，讓電動車充電站成為可調度電力資源。他表示目前的核心目的主要是想透過智慧充電技術，緩解尖峰問題，其中，運用市場機制或管制規範，來改變電動車的充電行為，包含透過價差誘因，引導車主在離峰時段充電，避免提高電力系統的供電負荷，以及為了達到負載平衡，根據站點級別的功率限制，在特定時間間隔內，限制電動汽車供電設備的總同時消耗功率。
針對現在電動車充電樁面臨的挑戰，楊宏澤提出3點建議，首先，實施饋線負載裕度預測，將充電排程最佳化，其中相關程序包含進行饋線負載預測、預測日前電動車可用的饋線負載裕度、進行電動車使用者行為分析，安排與分配充電站營運商管理的充電站可充電排程，以及將電動車充電排成傳送至各充電樁，進行案例排程控制。
第二，強化台灣電動車併網充放電站參與區域輔助服務市場誘因，包含充電設施實施適用費率方案，提供該併網充放電站優惠費率方案，或參加台電輔助方案資格條件，如以虛擬電廠方式參與台電輔助服務市場，進入輔助服務市場交易等。
第三，藉系統整合，以通訊數位化方式管理及服務電動汽車供電設備，在台電既有的配電線路容量下，以通訊數位化的方式管理及服務EVSE的需求，且不需額外投資相關的硬體設備，即可達到電能使用效率最佳化的目標。