巷仔內／好市多卡為何人人愛？三度易主銀行背後的盤算

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也因為如此，每當量販聯名卡發卡合約到期，就傳出各家銀行競相競標。近期不只是好市多卡有續約問題，之前統一集團宣布收購台灣家樂福，也牽動玉山銀行家樂福聯名卡布局，玉山銀行董事長黃男州就公開喊話，希望可以繼續與新買家續約，持續發行家樂福聯名卡。據了解，玉山銀與家樂福的聯名卡合作契約已延長2年至2024年12月底，到期後新約可能再採取競標。另外，台新銀行發行的大潤發聯名卡合約也到期，台新銀行總經理尚瑞強日前也表示，雙方已在近期完成續約。
至於好市多聯名卡，國泰世華銀行今（7）日正式發出聲明表達未能續約的遺憾，在雙方合約期滿前，聯名卡相關權益皆不受影響，屆時未使用完的多利金，將為聯名卡卡友轉換為刷卡金，折抵信用卡帳單。也就是說，接下來國內將出現最大換卡潮，高達270萬張的好市多卡持卡人，得向另一家銀行申請新卡，才能繼續在好市多刷卡消費。
其實，國泰世華銀行未能與好市多續約發行聯名卡，並不令人意外，因為這已經是好市多聯名卡第3度易主。
以最早拿下好市多卡發行權的中信銀行來說，當初就是由與好市多亞太區總裁張嗣漢頗具交情的中信辜大少、時任中信銀行董事長辜仲諒親自接洽，只是，中信銀好市多卡「10年有成」之際，在續約時殺出國泰世華銀行「搶親」，據聞國泰世華銀也是派出「小王子」蔡宗翰，順利搶下10年發行權，當年甚至還祭出會員費折抵等措施。
至於下一輪由誰拿下好市多卡發行權？目前傳出由北富銀以天價12億元拿下，甚至傳言由北富銀董事長陳聖德、總經理程耀輝親自領軍，富邦集團董事長蔡明忠、富邦金董座蔡明興也結合集團資源力挺，尤其富邦集團旗下也有勇士籃球隊，也與籃球員出身的張嗣漢很有話聊，雙方一拍即合，但蔡明興日前受訪時仍不願證實，僅強調「只要是好的客戶，我們都是一定很積極爭取」，都是很好的客戶群。
到底好市多卡有何魅力，讓銀行願意砸重金搶親？有銀行業者透露，這次好市多聯名卡競標是由好市多主導，已擁有家樂福及大潤發聯名卡的玉山銀行及台新銀行都沒有被邀請，「因此，也不是想標就能去標！」當然，更不用說公股行庫。兆豐金控暨兆豐銀行董事長張兆順日前就坦言，信用卡本身並不會賺錢，必須達一定規模，以民營銀行來說信用卡都是2、300萬卡起跳，像這次好市多Costco聯名卡發卡量就有270萬張，而信用卡發卡最大的前幾家民營銀行發卡量更是有600萬卡以上，只是要拿到好市多聯名卡發卡權，付出的代價太高。
不過，張兆順說，即便信用卡本身無法賺錢，但還是有很多商機，例如存款、財富管理、房貸、信貸業務，尤其信用卡客戶的存款一直都很穩定，最主要就是希望帶來附帶價值。
就有銀行分析，國泰世華銀行就算沒了好市多聯名卡，10年發卡期間早已掌握好市多客戶名單，並已轉化財管、貸款等業務收益。因此，即便分手初期可能還是有點內傷，國泰世華銀行似乎也早已超前部署，把重心逐漸放到CUBE卡，努力挑戰「轉卡成功」，去年8月CUBE卡上市至今累積流通卡量突破250萬張，創下我國信用卡史上銀行卡最大流通卡數紀錄，更占全行信用卡簽帳金額3成比重，誕生9位億級刷手、數百名千萬級刷手。
國泰世華銀行也表示，將推出聯名卡轉換CUBE卡方案，並將於近日陸續寄發聯名卡換發CUBE卡的通知函，說明新卡優惠升級內容，但最後會有多卡友轉換CUBE卡值得觀察。
以過去中信銀經驗，9年前中信銀喪失好市多聯名卡發行權，隨即大手筆提供聯名卡會員轉卡美國運通（AE）卡，且終身免年費，店內消費還有1.27%無上限現金回饋的「固本方案」方案，最後約35萬聯名卡持卡人轉卡成功，中信銀留住近4成的持卡人。只是，當時是因為好市多美國總部仍與美國運通合作，在台灣好市多即使不辦聯名卡，持AE卡也可刷卡消費，而雙方合作在2016年3月31日終止，好市多不再接受美國運通卡刷卡消費，只能以國泰世華聯名卡支付。
若最後如市場預期，由北富銀好市多卡新發行權，到底又能為北富銀帶來什麼效益？首先，北富銀發卡就有望從老五變老三，甚至挑戰第二。根據金管會統計，今年8月由中信銀卡友最多有826萬張，再來是國泰世華785萬張，玉山、台新分別擁有逾600萬張，北富銀則以460萬張排名第五。也就是說，若最後真由北富銀搶下好市多卡新發行權，首當其衝的就是玉山銀行及台新銀行。
雖然台新、玉山流通卡確實會受影響，但也有銀行認為，經營信用卡不會只看這個，不只流通卡，還有有效卡、簽帳金額，銀行發卡還是希望能幫銀行帶來更多附屬金融服務，這才是每間銀行在看的。在分析上大家各自有算法，最後到底能為銀行帶來多價附屬價值，每張卡及每個人經營模式不同，同樣100萬客戶進到每家銀行產生的效益也不同，這跟銀行產品、理專、後台銷售服務等都有關係，這100萬客戶可以為這家銀行帶進10億獲利，但在另一家就不一定有10億元。
也就是說，拿到聯名卡發行權後，後面還有很多配套要跟上，不然也只是拿到會員客戶名單，能否帶入那麼多收入就要看銀行的「真本事」。好市多卡有高達270萬持卡人，一定也持有其他銀行信用卡，尤其量販店是「薄利」，銀行不會只是為了衝卡量，只是這些客戶真的會因為換一家發卡，就把資產轉移到另一家銀行嗎？有銀行認為，要客戶搬錢很容易，但對高資產客戶來說，恐怕對銀行及理專服務與信任更重要，讓客戶可以因換一張信用卡，就把資產轉移到另一個不認識的銀行或理專，這是有門檻的，是要花時間經營的，信任度都得重新重新建立，這沒那麼簡單。
至於好市多卡在在經歷3次換卡後，銀行能獲取「含金量高」的客戶也會越來越少？這就要看接手的銀行如何經營這群客戶，大家也都在看，尤其若如市場所傳，最後由北富銀以天價12億元拿下好市多發行權，大家首先關心的是，未來轉換聯名卡，勢必引爆台灣史上最大換卡潮，這270萬持卡人能否無縫接軌轉換，對銀行是一大挑戰。
新發卡銀行能否取得「含金量高」的客群信任，願意把資產也移轉到新銀行進行理財，這些也都值得再觀察，畢竟銀行也付出高額權利金，就表示銀行看好其背後發卡效益及所能帶來的附屬價值，因此，接手發卡的銀行會如何經營及獲客，以達到他們預期效益，相信大家也都睜大眼在看著。