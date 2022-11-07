越南富國島集團來台搶市　夢幻島嶼度假遊程搶先看

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富國島上有著「北珍珠，南太陽」的稱號，兩大集團勢力不容小覷，珍珠集團(VINPEARL)是越南的高端觀光旅遊品牌，經營項目橫跨VinOasis五星級度假酒店、Corona Resort & Casino國際賭場、Safari野生動物園、Grand World不夜城等，是越南首屈一指的觀光集團；太陽集團(Sun Group)則一手打造世界知名景點，舉凡巴拿山黃金佛手橋Golden Bridge、世界最長跨海纜車、世界上最高太陽之眼摩天輪、月亮城堡等景點，娛樂設施與度假飯店相輔相成，更帶動越南觀光產業價值。
有「玉島」之稱的富國島擁有豐碩的天然資源、奶油沙灘、日落海岸線，遺世獨立的夢幻島嶼，越南政府也積極推動建設，將富國島打造為經濟特區，吸引國際連鎖集團爭相進駐，舉凡法式學院風的JW萬豪度假酒店、高質感莫凡彼酒店、去年甫開幕的IHG麗晶酒店等共16家飯店，有多達22項體驗設施，包含6項世界之最、越南之最，夜晚還有號稱越南版威尼斯人的「富國大世界(GRAND WORLD PHU QUOC)」，24小時商店街、美食、酒吧等娛樂項目，讓你從白天嗨到夜晚，沉浸在熱帶風情與島嶼生活，感受令人著迷的獨有魅力。
亞洲首屈一指的「珍珠奇幻樂園」是全越南最大的主題樂園，6大區域、12種主題、數十項派對活動，上百樣遊樂設施，暢玩一整天還嫌不夠！今年最新最搶眼的「巨型海龜水族館」是富國島必去景點，水族館以巨型海龜為建築造型，擁有全台前五大的水族 缸，一開幕就成為IG上火熱的打卡勝地，號稱「海王宮殿」裡擁有上萬種海洋生物，在玩著刺激又冒險的遊樂設施外，也能盡情的在水族館裡自在漫遊。
越南早已是台灣人最喜愛的旅遊景點之一，再加上法國殖民的背景元素，越南傳統與法式美學的融合與衝突碰撞，讓遊客們會想一去再去。無論是團體旅遊或個人旅遊，都十分受歡迎，可樂旅遊搭著旅展宣傳，推出「樂GO富國島」、「戀戀富國島」兩種遊程，帶您搭乘世界最長的跨海纜車跳島漫遊、入住五星級海景渡假村，可以愜意度假，也能刺激冒險，快來啟動一趟不一樣的島嶼度假旅行。