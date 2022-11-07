航港局與加國COMART簽署MOU　合作國際海事稽核

▲簽約儀式由交通部次長祁文中（中）見證，航港局局長葉協隆（右）與加拿大COMART公司總裁Allan Morrison（左）代表簽署合作備忘錄。（圖／航港局提供）
▲簽約儀式由交通部次長祁文中（中）見證，航港局局長葉協隆（右）與加拿大COMART公司總裁Allan Morrison（左）代表簽署合作備忘錄。（圖／航港局提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-11-07 17:45:27

交通部航港局於今（7）日上午舉辦「國際海事組織準法律文件履行章程(III Code)稽核簽約儀式」，由交通部次長祁文中見證，航港局局長葉協隆與加拿大COMART公司總裁Allan Morrison代表簽署合作備忘錄，加拿大駐台北貿易辦事處代表Nickel、處長Jager、運輸安全委員會副主委許悅玲、中國驗船中心董事長謝謂君均出席，就為期6天的稽核作業正式揭開序幕。

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祁文中於致詞時表示，在2014年他擔任航港局長時，就開始推動III CODE自願稽核業務，透過稽核瞭解國際上的做法，在此之後，航港局建立了品質管理系統、成立了海事中心，我國在2019年並成立了獨立的海事調查機關－運輸安全委員會，期許我國可以透過本次稽核，讓各國看到台灣海事體系之成效，並進而帶動我國航運業提升競爭力。
    
葉協隆強調，台灣與加拿大海事體系技術合作計畫已合作多年，雙方並透過加拿大COMART國際公司作為合作聯繫窗口，是支持我國海事管理技術發展的重要計畫，透過與加拿大海事體系的充分交流，有效的協助我國海事相關人員(如PSCO)持續提升專業知能，同時即時提供了國際海事相關資訊，期待雙方未來能持續緊密合作，共同促進國際海事管理的永續發展。

加拿大COMART公司Allan Morrison表示，加拿大與中華民國透過台加海事技術合作備忘錄已合作超過20年，每年加拿大均指派專業海事背景之講師來台授課，累計到現在已有100多位海事專家來台，很高興加拿大能與中華民國對於海事制度有長期的合作。

航港局表示，國際海事稽核是國際海事組織(IMO)近年推動的重要業務，自西元2016年生效為強制性稽核，透過對各會員國實地稽核，以確保IMO所制定的準法律文件，包含海上人命安全國際公約(SOLAS)、防止船舶污染國際公約(MARPOL)、航海人員訓練發證及當值標準(STCW)、載重線(LL)、船舶噸位丈量(TONNAGE)及船舶避碰(COLREG)等6大國際公約、所屬章程及相關決議案，在各國均能有效實施、履行，進而促進整體海事安全及海上環境保護業務的發展。本次航港局再度與加拿大攜手合作，邀請稽核員來台實施6天實地稽核，期望透過稽核持續精進我國海事管理制度，達到同步世界先進國家的水準，讓世界再次看見台灣在海運上的努力。
 

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