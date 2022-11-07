廣州疫情嚴峻！地鐵、公車突部份停運　官方力推集體碼

▲廣州市近期爆發三年來最嚴峻的疫情，今早公車地鐵出現部份停運，官方更鼓勵民眾加入「防疫集體碼」，進出餐飲場所和醫院須掃碼。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲廣州市近期爆發三年來最嚴峻的疫情，今早公車地鐵出現部份停運，官方更鼓勵民眾加入「防疫集體碼」，進出餐飲場所和醫院須掃碼。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-11-07 17:45:08

中國多地疫情升溫，其中廣州市在昨（6）日新增1935例確診，連續2天破千例更刷新歷史新高，引發不少當地民眾不滿政府未能控制疫情，廣州地鐵、公車今早更突然宣布部分站點停運，導致大批民眾一早「沒車上班」，氣壞廣州當地通勤族。

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廣州面臨3年以來最嚴重疫情，當局日前已宣布「集體異地隔離」以阻斷傳播鏈，中媒報導指出，為了控制疫情達到社會面清零，廣州市連夜轉3.1萬人，今早廣州地鐵與部分公車更直接「停運」或僅提供站內轉乘，更未提及恢復時間，嚴重影響在地民眾交通運輸，社群媒體上不少當地人無奈表示只能揪人「叫車上班」，或稱當局沒有配套居家辦公的規定令人難以配合。

此外，廣州也聯合個當地企業與平台，推出「防疫集體碼」，鼓勵包括本次重災的海珠區在內，各家超商、餐廳、非星級酒店等場所使用「集體碼」，通過「集體碼」登記其所屬行業以及從業人員情況，形成人員名冊清單。在集體碼下，各成員的健康碼、核酸檢測、疫苗接種情況動態會即時更新，一旦有黃碼或紅碼，管理人員可第一時間發現風險人員的名單和聯繫方式，進而採取相關措施。

廣州防疫專員表示，集體碼對疫情防控十分重要，過去可能有黃碼人員瞞報，或黃碼人員因沒有查看健康碼而不知道自己已經是黃碼，但透過集體碼可以隨時確認員工有沒有接種疫苗、有沒有及時做核酸、健康碼顏色等。
 

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