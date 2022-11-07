怕價值觀遭影響？中國腰斬外語片引進　業者愁「等死」

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截至本月6日，2022年在中國院線上映的外語引進片共38部，去年為73部，2019年136部。即使是在10年之前，2012年當時也引進片多達71部。有業界人士預估，就算未來兩個月，中國當局全面開放外語片引進，仍達不到過去的數量。
浙江寧波一名幼兒園老師錢小姐表示，中國擔心外國電影影響中國兒童的思想。「外國電影裡有外國的價值觀，以及對生活的態度，它將會潛移默化影響中國人。政府會教育你所有事都得聽國家的的，包括你自己也屬於國家。」
電影發行業人士黃鶴向《自由亞洲電台》表示，現在中國電影業的命運岌岌可危，「整個行業都在等死。全國目前只有60%的電影院在營業。其他因為各種原因，包括疫情、經濟問題等，沒有在營業。」
黃鶴提到，中國與美國好萊塢有一個年度協議，每年度引進34部好萊塢電影，用票房收入進行分成，將中國票房的25％左右給好萊塢。他進一步透露未來不會輕易進口韓國電影，而日本電影僅限於動畫片。
北京資深媒體人高瑜則認為，現在整個國家都要閉關鎖國，中國限制外國電影上映，甚至刪除部分情節「一點都不奇怪」。
蘇州中學前教師潘露指出，電影院去除進口大片、變為思想層面的公共「大食堂」，這是中共「文化自信」心態的邏輯使然。「這不僅僅是文化審查制度繼續僅收，而是箝制思想的手段再次升級。對比國產片和國外進口大片，最大差別就在於價值觀差距。」
中共中央宣傳副部長孫業禮先前曾表示，近期美國電影來中國市場的表現下滑，是由多種因素造成，「比如受到新冠肺炎影響，我們實行社會主義市場經濟，我們的開放是對世界各國，哪一國的電影好，哪一國的電影更適合中國觀眾的審美情趣，我們就引進哪些國家的電影。」