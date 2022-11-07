怕價值觀遭影響？中國腰斬外語片引進　業者愁「等死」

▲截至本月6日，中國今年僅引進了38部外國電影。圖為北京電影院。（圖／美聯社／達志影像）
▲截至本月6日，中國今年僅引進了38部外國電影。圖為北京電影院。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-11-07 17:49:31

一直以來，中國當局十分嚴格控管外國電影等影視作品，之前就曾傳出，如《鬥陣俱樂部》、《小小兵2》的結局遭到「魔改」，以符合「國家價值觀」。如今有媒體發現，在今年的前10個月，中國僅上映了38部外語片，低於去年的73部，中國電影院票房也十分慘淡。有業界人士透露，中國當局憂心外國電影影響中國人的「觀念」，正在逐步減少引進外國片，現在整個行業都在「等死」。

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根據《自由亞洲電台》報導，近來中國許多網友紛紛抱怨，已經好幾個月看不到新的外國電影。中國最近一次引進新的外語片是在8月26日的《大白鯊之奪命鯊口》。雖然有業界人士表示，台灣預計年底上映的好萊塢巨作《阿凡達》（Avatar）的續集《阿凡達：水之道》剛通過中國國家電影局嚴格審查，但尚未獲得上映許可。

截至本月6日，2022年在中國院線上映的外語引進片共38部，去年為73部，2019年136部。即使是在10年之前，2012年當時也引進片多達71部。有業界人士預估，就算未來兩個月，中國當局全面開放外語片引進，仍達不到過去的數量。

浙江寧波一名幼兒園老師錢小姐表示，中國擔心外國電影影響中國兒童的思想。「外國電影裡有外國的價值觀，以及對生活的態度，它將會潛移默化影響中國人。政府會教育你所有事都得聽國家的的，包括你自己也屬於國家。」

電影發行業人士黃鶴向《自由亞洲電台》表示，現在中國電影業的命運岌岌可危，「整個行業都在等死。全國目前只有60%的電影院在營業。其他因為各種原因，包括疫情、經濟問題等，沒有在營業。」

黃鶴提到，中國與美國好萊塢有一個年度協議，每年度引進34部好萊塢電影，用票房收入進行分成，將中國票房的25％左右給好萊塢。他進一步透露未來不會輕易進口韓國電影，而日本電影僅限於動畫片。

北京資深媒體人高瑜則認為，現在整個國家都要閉關鎖國，中國限制外國電影上映，甚至刪除部分情節「一點都不奇怪」。

蘇州中學前教師潘露指出，電影院去除進口大片、變為思想層面的公共「大食堂」，這是中共「文化自信」心態的邏輯使然。「這不僅僅是文化審查制度繼續僅收，而是箝制思想的手段再次升級。對比國產片和國外進口大片，最大差別就在於價值觀差距。」

中共中央宣傳副部長孫業禮先前曾表示，近期美國電影來中國市場的表現下滑，是由多種因素造成，「比如受到新冠肺炎影響，我們實行社會主義市場經濟，我們的開放是對世界各國，哪一國的電影好，哪一國的電影更適合中國觀眾的審美情趣，我們就引進哪些國家的電影。」

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