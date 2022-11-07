《哈利波特》迷狂留「貼身物」 精靈多比死亡海灘恐汙染
奇幻電影《哈利波特》（Harry Potter），劇情源自於英國作家J·K·羅琳（J.K. Rowling）的奇幻文學系列小說，片中有一名家庭小精靈多比（Dobby），帶著主角們躲避食死人的追殺逃到海邊，卻因為身負重傷死在主角哈利波特的懷裡；電影粉絲們在精靈多比死亡的海灘場景設立一座紀念碑，卻留下大量的襪子恐造成海洋汙染，引起英國環境保育局的關注。
西元2010年電影《哈利波特：死神的聖物1》，片中家庭精靈多比最後遺言：「能和朋友一起在這『美麗的地方』，多比很高興能和哈利波特在一起。」多比所指的「美麗地方」正是位於英國威爾士彭布羅克郡的Freshwater West海灘，粉絲們為了紀念多比的忠誠，在海灘設立一座紀念碑，還呼應電影情節，主人給小精靈衣服，他們就會立刻擺脫奴役重獲自由，留下大量舊襪子在此處。
由於粉絲在紀念碑周圍留下太多襪子、飾品彩繪鵝卵石等物品，現在已經造成Freshwater West海灘的環境汙染隱憂，英國環境保育局為此處進行長達8個月的評估，最終決定留下多比紀念碑觀光景點，提供給所有影迷欣賞，但當局也呼籲遊客：「只能在這裡拍照，不可以留下任何紀念物品，造成海洋環境汙染。」