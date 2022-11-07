中選會公布「18歲公民權」修憲案發表會名單　無反方代表

▲18歲公民權公民複決修憲案將在11月26日投票，中選會今公開5場發表會資訊，並公布主持及正方代表名單。（資料照片／記者葉政勳攝）
▲18歲公民權公民複決修憲案將在11月26日投票，中選會今公開5場發表會資訊，並公布主持及正方代表名單。（資料照片／記者葉政勳攝）

記者翁子竣／台北報導

2022-11-07 18:08:57

憲法修正案公民複決第1案（俗稱18歲公民權），將於今年11月26日與縣市長選舉同日舉行。對此，中選會今（7）日發布5場發表會場次資訊，並公布主持及正方代表名單；另外，行政院則來函表達支持，因此不派員擔任反方。

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中選會今發布新聞稿指出，18歲公民權中選會將舉辦5場發表會，並分別在全國性無線電視頻道舉辦，並以現場播出，中選會網站也有直播，歡迎民眾準時收看。

中選會說明，發表會依法由立法院代表正方，相關政府機關或經許可設立辦事處之反對意見者代表反方；經由正、反雙方報名結果，正方由立法院推薦5位代表人，反方由行政院來函中選會表示，持支持意見不予派員，且未有依公投法第20條申請許可設立之反對意見者。

中選會進一步指出，第1場發表會於11月12日晚上7點，於華視率先登場並轉播(有線電視第12台／MOD第12台／數位無線電視台第19台)，主持人為中選會主委李進勇，立委洪申翰擔任正方代表人；第2場發表會於11月15日下午3點，於台視舉行並轉播(有線電視第8台／MOD第8台／數位無線電視台第15台)，由中選會副主委陳朝建擔任主持人，立委張其祿擔任正方代表人。

第3場發表會於11月17日上午10點，於中視登場並轉播(有線電視第10台／MOD第10台／數位無線電視台第1台)，由中選會委員黃秀端擔任主持人，立委王婉諭擔任正方代表人；第4場發表會於11月19日下午3點，於民視舉行並轉播(有線電視第6台／MOD第6台／數位無線電視台第7台)，由中選會委員邱昌嶽擔任主持人，立委謝衣鳯擔任正方代表人。

壓軸第5場則於11月22日(星期二)晚上7點，於公視舉行並轉播(有線電視第13台／MOD第13台／數位無線電視台第5台)，由中選會委員陳月端擔任主持人，支持意見辦事處推薦張育萌擔任正方代表人。

中選會表示，立法院交付複決事項為「中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文修正案：第一條之一中華民國國民年滿十八歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿十八歲者，有依法被選舉之權。憲法第一百三十條之規定，停止適用。」

▲「18歲公民權」修憲案公民複決中選會將舉辦的5場發表會名單出爐。（圖／中選會提供）
▲18歲公民權修憲案公民複決，中選會將舉辦的5場發表會名單出爐。（圖／中選會提供）

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