小黃貼廣告綁樁？侯友宜選辦：林佳龍要自己出面說清楚
民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室今（7）日發布新聞稿澄清近日網路流傳的3段影片，表示因選舉期間廣告需求，與4位計程車司機簽訂《車身廣告租賃協議書》，每台計程車1500元的廣告費用，請計程車司機代租下500輛計程車的車尾空間張貼廣告。對此新北市長侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭也回應砲轟對手，表示為何計程車廣告是找計程車司機？是不是在綁樁？司機有沒有開立發票？雙方的金流如何？要林佳龍自己出面說明清楚。
王敏旭表示，根據林佳龍陣營指出，由這4名計程車司機，再找500輛計程車每台計程車1500元的廣告費用，要請問這4名計程車司機是何方神聖？且從所附照片，可以看出都是「新北市」計程車，計程車駕駛是否都是新北市民？其中有沒有對價關係？是不是在為了選舉綁樁？
王敏旭進一步指出，林佳龍陣營說關於廣告項目會找公車廣告業者、看板廣告商租賃廣告版位，但唯獨計程車不找品牌計程車隊，卻是找計程車司機，請問計程車司機進行廣告業務，是否有開立發票？這些太多太多的為什麼，只有當事人心知肚明，要請林佳龍親自說明清楚。
林佳龍競選辦公室稍早是發布新聞稿澄清，近日在封閉群組內轉傳3段影片，內容是有關計程車張貼林佳龍廣告貼紙即可獲得200-500元的對話，指出選辦是請4位計程車司機代租下500輛計程車的車尾空間，張貼廣告，協定內容有白紙黑字為契約，內容並無不法，但因網路上以訛傳訛的影片，造成支持者的困惑，呼籲接獲影片的民眾停止轉傳，勿再杯弓蛇影，也可適時協助澄清；強調業者為何提供與合約內容金額不符的廣告費用，又指僅需拍照，不須張貼，選辦正要求業者提供合理說法，如果有違約情事，不排除提前解除合約。