Running Man池錫辰約BTS Jin喝酒不付錢 超低薪資被曝光
南韓人氣綜藝《Running Man》最新一集請到BTS防彈少年團的老大成員Jin（金碩珍）作客，他與節目班底名字發音同音的大哥池錫辰擔任隊長，一同闖關破解任務，過程中爆出Jin跟池錫辰喝酒時，池錫辰竟讓後輩買單；Jin甚至自稱是「超級巨星」，IG粉絲數超過4100萬的他，開玩笑要在IG罵《Running Man》製作單位、梁世燦，嚇壞眾人表示Jin很有綜藝天賦。
池錫辰跟Jin原本就是好朋友，這次2人相隔6年同框，池錫辰不僅砸140萬韓元（約台幣3.4萬元）買下與Jin同款的上衣，還要自掏腰包5萬韓元（約台幣1200元）補貼給Jin，被其他人笑虧：「這樣哥這月薪水不就剩15萬韓元（約台幣3700元）嗎？」Jin直呼：「原來哥的出演費只有20萬韓元（約台幣5000元）嗎？這樣我的心會很痛耶！」
劉在錫爆料池錫辰和Jin私下約喝酒，卻是由Jin付錢，池錫辰委屈解釋：「我本來想付，但他堅持要自己付錢！」便要求Jin幫忙解圍：「難道我是不會付錢的大哥嗎？」Jin立即表示：「作為超級巨星，不就是應該要付錢嗎？因為哥哥已經晚到，我們已經喝了1、2瓶，但哥只喝一杯。」氣得劉在錫大喊：「你不要掩護他！」
遊戲「韓式足球」環節中，Jin連輸3分，氣得表示要在IG罵《Running Man》製作人，一句玩笑嚇壞眾人，同時感受到「國際巨星」的影響力不容小覷。《Running Man》可至LINE TV、愛奇藝國際站收看。