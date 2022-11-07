自由車全錦賽爆大冷門 劉恩杰力壓兩大旅歐車手奪金牌

111年全國自由車錦標賽個人公路賽今日(11/7)於台東森林公園開賽，菁英男子組爆出超級大冷門，Bryton美利達車隊的劉恩杰在終點前從側面切入，以4小時3分32秒率先壓線封王，兩大旅歐車手馮俊凱和杜志濠竟然都沒擠進前5名。





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