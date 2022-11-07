自由車全錦賽爆大冷門 劉恩杰力壓兩大旅歐車手奪金牌

111年全國自由車錦標賽個人公路賽今日(11/7)於台東森林公園開賽，菁英男子組爆出超級大冷門，Bryton美利達車隊的劉恩杰在終點前從側面切入，以4小時3分32秒率先壓線封王，兩大旅歐車手馮俊凱和杜志濠竟然都沒擠進前5名。
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沈寂已久的劉恩杰在今年第一場公路賽就傳回好消息，生涯首度在全國錦標賽男子菁英組奪金。他說：「今天主要是防守好阿凱、Sergio、紹軒，在結束玉長的爬坡後就隨機應變。剛好他們爬坡比較緩，沒有像之前強度一直開下去，對我來說比較輕鬆一點。因為後半段他們守得太緊，所以才有機會集團衝刺，後面的平路比較屬於我的菜。本來設定跟著彭源堂，但是後面太混亂我就從旁邊殺出來，剛好誌盛帶著我就直接過去了，很興奮因為很久沒有拿到名次，接下來就要全力備戰亞錦賽了！」
男子青年組則是由高一的新秀張恩騰(台中市大甲高中)以4小時24分2秒掄元，車齡4年的他，參賽範圍包含場地、公路、計時等多個項目，這面金牌也是他選手生涯拿過的最大頭銜，一舉取得亞錦賽的國手資格：「今天滿多攻擊的，我是先加入領先集團，和新竹、高雄的選手在前面合作了70公里，大概在最後5公里突圍出去，因為看到其他隊的選手有點累了，我就趁那時候發動攻擊，是自己在場上的臨場反應。」
在二天的賽事積分結算後，最終本屆全國自由車公路錦標賽由臺中市大甲高中奪得團體總錦標冠軍，高雄市Bryton美利達車隊亞軍，臺北市西松高中季軍。